DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectText 

CChartObjectText

La clase CChartObjectText facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Texto".

Descripción

La clase CChartObjectText proporciona acceso a las propiedades del objeto "Texto".

Declaración

   class CChartObjectText : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsTxtControls.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectText

Descendientes directos

CChartObjectLabel

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Texto"

Propiedades

 

Angle

Obtiene/Establece la propiedad "Ángulo"

Font

Obtiene/Establece la propiedad "Fuente"

FontSize

Obtiene/Establece la propiedad "Tamaño de la fuente"

Anchor

Obtiene/Establece la propiedad "Anclaje"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Clases derivadas:

Ver también

Tipos de objetos, Propiedades de objetos, Modos de enlace de objetos, Objetos gráficos