- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
LevelWidth (Método Get)
Obtiene la anchura de la línea del nivel especificado de un objeto gráfico.
|
int LevelWidth(
Parámetros
level
[in] Número de nivel.
Valor de retorno
Anchura de la línea del nivel especificado del objeto gráfico enlazado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene el nivel especificado, devuelve -1.
LevelWidth (Método Set)
Establece la anchura de la línea del nivel especificado del objeto gráfico.
|
bool LevelWidth(
Parámetros
level
[in] Número de nivel.
new_width
[in] Nueva anchura de línea del nivel especificado.
Valor de retorno
true - si se ejecuta correctamente, false - si la anchura no se puede cambiar.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObject::LevelWidth