DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectLevelWidth 

LevelWidth (Método Get)

Obtiene la anchura de la línea del nivel especificado de un objeto gráfico.

int  LevelWidth(
   int  level      // Número de nivel
   ) const

Parámetros

level

[in]  Número de nivel.

Valor de retorno

Anchura de la línea del nivel especificado del objeto gráfico enlazado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene el nivel especificado, devuelve -1.

LevelWidth (Método Set)

Establece la anchura de la línea del nivel especificado del objeto gráfico.

bool  LevelWidth(
   int  level,         // Número de nivel
   int  new_width      // Nueva anchura
   )

Parámetros

level

[in]  Número de nivel.

new_width

[in]  Nueva anchura de línea del nivel especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si la anchura no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::LevelWidth
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- 
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++) 
     { 
      //--- obtiene la anchura del nivel del objeto gráfico  
      int level_width=object.LevelWidth(i); 
      if(level_width!=1) 
        { 
         //--- establece la anchura del nivel del objeto gráfico 
         object.LevelWidth(i,1); 
        } 
     } 
  } 