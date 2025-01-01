- Create
- X_Distance
- Y_Distance
- Corner
- X_Size
- Y_Size
- Symbol
- Period
- Scale
- DateScale
- PriceScale
- Time
- Price
- Save
- Load
- Type
CChartObjectSubChart
La clase CChartObjectSubChart facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Chart".
Descripción
La clase CChartObjectSubChart proporciona acceso a las propiedades del objeto "Chart".
Declaración
|
class CChartObjectSubChart : public CChartObject
Título
|
#include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CChartObjectSubChart
Métodos de la clase
|
Create
|
|
Crea el objeto gráfico "Chart"
|
Propiedades
|
|
Obtiene/Establece la propiedad "X_Distance"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Y_Distance"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Esquina"
|
Obtiene/Establece la propiedad "X_Size"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Y_Size"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Símbolo"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Periodo"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Escala"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Mostrar escala de la fecha"
|
Obtiene/Establece la propiedad "Mostrar escala del precio"
|
"Comprobante" del cambio de la coordenada temporal
|
"Comprobante" del cambio de la coordenada del precio
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Método virtual para escribir en un archivo
|
virtual Load
|
Método virtual para leer un archivo
|
virtual Type
|
Método virtual de identificación
|
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Métodos heredados de la clase CChartObject
ChartId, Window, Name, Name, NumPoints, Attach, SetPoint, Delete, Detach, Time, Time, Price, Price, Color, Color, Style, Style, Width, Width, Background, Background, Fill, Fill, Z_Order, Z_Order, Selected, Selected, Selectable, Selectable, Description, Description, Tooltip, Tooltip, Timeframes, Timeframes, CreateTime, LevelsCount, LevelsCount, LevelColor, LevelColor, LevelStyle, LevelStyle, LevelWidth, LevelWidth, LevelValue, LevelValue, LevelDescription, LevelDescription, GetInteger, GetInteger, SetInteger, SetInteger, GetDouble, GetDouble, SetDouble, SetDouble, GetString, GetString, SetString, SetString, ShiftObject, ShiftPoint
Ver también
Tipos de objetos, Propiedades de objetos, Ángulo del gráfico, Objetos gráficos