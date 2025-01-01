DocumentaciónSecciones
CChartObjectSubChart

La clase CChartObjectSubChart facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Chart".

Descripción

La clase CChartObjectSubChart proporciona acceso a las propiedades del objeto "Chart".

Declaración

   class CChartObjectSubChart : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectSubChart

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Chart"

Propiedades

 

X_Distance

Obtiene/Establece la propiedad "X_Distance"

Y_Distance

Obtiene/Establece la propiedad "Y_Distance"

Corner

Obtiene/Establece la propiedad "Esquina"

X_Size

Obtiene/Establece la propiedad "X_Size"

Y_Size

Obtiene/Establece la propiedad "Y_Size"

Symbol

Obtiene/Establece la propiedad "Símbolo"

Period

Obtiene/Establece la propiedad "Periodo"

Scale

Obtiene/Establece la propiedad "Escala"

DateScale

Obtiene/Establece la propiedad "Mostrar escala de la fecha"

PriceScale

Obtiene/Establece la propiedad "Mostrar escala del precio"

Time

"Comprobante" del cambio de la coordenada temporal

Price

"Comprobante" del cambio de la coordenada del precio

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

