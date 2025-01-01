- ChartId
Price (Método Get)
Obtiene la coordenada del precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico.
|
double Price(
Parámetros
point
[in] Número de punto de ancla.
Valor de retorno
Coordenada de precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene ese punto, devuelve EMPTY_VALUE.
Price (Método Set)
Establece la coordenada del precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico.
|
bool Price(
Parámetros
point
[in] Número de punto de ancla.
new_price
[in] Valor nuevo de la coordenada del precio del punto de ancla especificado.
Valor de retorno
true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede cambiar la coordenada del precio.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObject::Price