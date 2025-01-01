Price (Método Get)

Obtiene la coordenada del precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico.

double Price(

int point

) const

Parámetros

point

[in] Número de punto de ancla.

Valor de retorno

Coordenada de precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene ese punto, devuelve EMPTY_VALUE.

Price (Método Set)

Establece la coordenada del precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico.

bool Price(

int point,

double new_price

)

Parámetros

point

[in] Número de punto de ancla.

new_price

[in] Valor nuevo de la coordenada del precio del punto de ancla especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede cambiar la coordenada del precio.

Ejemplo: