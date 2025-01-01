DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectPrice 

Price (Método Get)

Obtiene la coordenada del precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico.

double  Price(
   int  point      // Número de punto
   ) const

Parámetros

point

[in]  Número de punto de ancla.

Valor de retorno

Coordenada de precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado o el objeto no tiene ese punto, devuelve EMPTY_VALUE.

Price (Método Set)

Establece la coordenada del precio del punto de ancla especificado de un objeto gráfico.

bool  Price(
   int     point,         // Número de punto
   double  new_price      // Precio
   )

Parámetros

point

[in]  Número de punto de ancla.

new_price

[in]  Valor nuevo de la coordenada del precio del punto de ancla especificado.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede cambiar la coordenada del precio.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Price  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   double       price;  
   //---  
   for(int i=0;i<object.NumPoints();i++)  
     {  
      //--- obtiene el precio a partir del punto correspondiente   
      double point_price=object.Price(i);  
      if(point_price!=price)  
        {  
         //--- establece el precio del punto correspondiente  
         object.Price(i,price);  
        }  
     }  
  }  