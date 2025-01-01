DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectColor 

Color (Método Get)

Obtiene el color de la línea del objeto gráfico.

color  Color() const

Valor de retorno

Color de línea del objeto gráfico enlazado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico enlazado, devuelve CLR_NONE.

Color (Método Set)

Establece el color de la línea del objeto gráfico.

bool  Color(
   color  new_color      // Color nuevo
   )

Parámetros

new_color

[in]  Valor nuevo del color de la línea.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si el color de la línea no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Color
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- obtiene el color del objeto gráfico  
   color object_color=object.Color(); 
   if(object_color!=clrRed
     { 
     //--- establece el color del objeto gráfico 
     object.Color(clrRed); 
     } 
  } 