DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectWindow 

Window

Obtiene el número de ventanas donde el gráfico es un un objeto.

int  Window() const

Valor de retorno

Número de ventana donde el objeto gráfico se ubica (0 - ventana principal). Si el objeto no se encuentra, devuelve -1.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Window
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- obtiene la ventana del objeto gráfico  
   int window=object.Window(); 
  } 