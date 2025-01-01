DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectSelected 

Selected (Método Get)

Obtiene la bandera que indica si un objeto gráfico está seleccionado. O dicho de otro modo, indica si el objeto gráfico está seleccionado o no.

bool  Selected() const

Valor de retorno

El estado del objeto, indicando si dicho objeto, enlazado a una instancia de la clase, está seleccionado. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve false.

Selected (Método Set)

Establece la bandera que indica si el objeto gráfico está seleccionado.

bool  Selected(
   bool  selected      // Valor de la bandera
   )

Parámetros

selected

[in]  Nuevo valor de la bandera.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si la bandera no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Selected
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CChartObject object;
   //--- obtiene la bandera "selected" del objeto gráfico 
   bool selected_flag=object.Selected();
   if(selected_flag)
     {
     //--- establece la bandera "selected" del objeto gráfico
     object.Selected(false);
     }
  }