Selected (Método Get)
Obtiene la bandera que indica si un objeto gráfico está seleccionado. O dicho de otro modo, indica si el objeto gráfico está seleccionado o no.
|
bool Selected() const
Valor de retorno
El estado del objeto, indicando si dicho objeto, enlazado a una instancia de la clase, está seleccionado. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve false.
Selected (Método Set)
Establece la bandera que indica si el objeto gráfico está seleccionado.
|
bool Selected(
Parámetros
selected
[in] Nuevo valor de la bandera.
Valor de retorno
true - si se ejecuta correctamente, false - si la bandera no se puede cambiar.
Ejemplo:
|
//--- ejemplo de CChartObject::Selected