Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectSelectable 

Selectable (Método Get)

Obtiene la bandera que indica si se puede seleccionar un objeto gráfico. O dicho de otro modo, indica si el objeto gráfico se puede seleccionar o no.

bool  Selectable() const

Valor de retorno

Bandera que indica si se puede seleccionar el objeto enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve false.

Selectable (Método Set)

Establece la bandera que indica si se puede seleccionar un objeto gráfico.

bool  Selectable(
   bool  selectable      // Valor de la bandera
   )

Parámetros

selectable

[in]  Nuevo valor de la bandera.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si la bandera no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Selectable  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- obtiene la bandera "selectable" del objeto gráfico   
   bool selectable_flag=object.Selectable();  
   if(selectable_flag)  
     {  
     //--- establece la bandera "selectable" del objeto gráfico  
     object.Selectable(false);  
     }  
  }  