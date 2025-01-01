- ChartId
Selectable (Método Get)
Obtiene la bandera que indica si se puede seleccionar un objeto gráfico. O dicho de otro modo, indica si el objeto gráfico se puede seleccionar o no.
bool Selectable() const
Valor de retorno
Bandera que indica si se puede seleccionar el objeto enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve false.
Selectable (Método Set)
Establece la bandera que indica si se puede seleccionar un objeto gráfico.
bool Selectable(
Parámetros
selectable
[in] Nuevo valor de la bandera.
Valor de retorno
true - si se ejecuta correctamente, false - si la bandera no se puede cambiar.
Ejemplo:
//--- ejemplo de CChartObject::Selectable