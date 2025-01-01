DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ControlsCChartObjectBmpLabel 

CChartObjectBmpLabel

La clase CChartObjectBmpLabel facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Etiqueta Bitmap".

Descripción

La clase CChartObjectBmpLabel proporciona acceso a las propiedades del objeto "Etiqueta Bitmap".

Declaración

   class CChartObjectBmpLabel : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsBmpControls.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectBmpLabel

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "BmpLabel"

Propiedades

 

X_Distance

Obtiene/Establece la propiedad "X_Distance"

Y_Distance

Obtiene/Establece la propiedad "Y_Distance"

X_Offset

Obtiene/Establece la propiedad "X_Offset"

Y_Offset

Obtiene/Establece la propiedad "Y_Offset"

Corner

Obtiene/Establece la propiedad "Esquina"

X_Size

Obtiene/Establece la propiedad "X_Size"

Y_Size

Obtiene/Establece la propiedad "Y_Size"

BmpFileOn

Obtiene/Establece la propiedad "BmpFileOn", estado del botón: presionado (On)

BmpFileOff

Obtiene/Establece la propiedad "BmpFileOff", estado del botón: no presionado (Off)

State

Obtiene/Establece la propiedad "Estado del botón" (Presionado/No presionado)

Time

"Comprobante" del cambio de la coordenada temporal

Price

"Comprobante" del cambio de la coordenada del precio

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

Ver también

Tipos de objetos, Propiedades de objetos, Ángulo del gráfico, Objetos gráficos