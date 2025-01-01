DocumentaciónSecciones
CChartObjectTrend

La clase CChartObjectTrend facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Línea de tendencia".

Descripción

La clase CChartObjectTrend proporciona acceso a las propiedades del objeto "Línea de tendencia".

Declaración

   class CChartObjectTrend : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsLines.mqh>

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Línea de tendencia"

Propiedades

 

RayLeft

Obtiene/Establece la propiedad "Rayo a la izquierda"

RayRight

Obtiene/Establece la propiedad "Rayo a la derecha"

Entrada/salida

 

virtual Save

Método virtual para escribir en un archivo

virtual Load

Método virtual para leer un archivo

virtual Type

Método virtual de identificación

 

Ver también

Tipos de objetos, Objetos gráficos