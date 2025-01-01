ДокументацияРазделы
Базовый класс CChartObject 

CChartObject

Класс CChartObject является базовым классом для классов графических объектов чарта стандартной библиотеки MQL5.

Описание

Класс CChartObject обеспечивает всем своим потомкам возможность упрощенного доступа к функциям API MQL5.

Декларация

   class CChartObject : public CObject

Заголовок

   #include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

Методы класса по группам

Атрибуты

 

ChartId

Получает идентификатор чарта, которому принадлежит графический объект

Window

Получает номер окна чарта в котором находится графический объект

Name

Получает/устанавливает  наименование графического объекта

NumPoints

Получает количество точек привязки

Наполнение

 

Attach

Привязывает графический объект чарта

SetPoint

Устанавливает параметры точки привязки

Удаление

 

Delete

Удаляет графический объект чарта

Detach

Отвязывает графический объект чарта

Перемещение

 

ShiftObject

Относительное перемещение объекта

ShiftPoint

Относительное перемещение точки объекта

Свойства объекта

 

Time

Получает/устанавливает временную координату точки объекта

Price

Получает/устанавливает ценовую координату точки объекта

Color

Получает/устанавливает цвет объекта

Style

Получает/устанавливает стиль линии объекта

Width

Получает/устанавливает ширину линии объекта

Background

Получает/устанавливает флаг рисования объекта фоном

Selected

Получает/устанавливает флаг выбранности объекта

Selectable

Получает/устанавливает флаг выбираемости объекта

Description

Получает/устанавливает текст объекта

Tooltip

Получает/устанавливает текст всплывающей подказки объекта

Timeframes

Получает/устанавливает маску флагов видимости объекта

Z_Order

Получает/устанавливает приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике

CreateTime

Получает время создания объекта

Свойства уровней объекта

 

LevelsCount

Получает/устанавливает количество уровней объекта

LevelColor

Получает/устанавливает цвет линии уровня

LevelStyle

Получает/устанавливает стиль линии уровня

LevelWidth

Получает/устанавливает ширину линии уровня

LevelValue

Получает/устанавливает значение уровня

LevelDescription

Получает/устанавливает текст уровня

Доступ к функциям API MQL5

 

GetInteger

Получает значение свойства объекта

SetInteger

Устанавливает значение свойства объекта

GetDouble

Получает значение свойства объекта

SetDouble

Устанавливает значение свойства объекта

GetString

Получает значение свойства объекта

SetString

Устанавливает значение свойства объекта

Ввод/вывод

 

virtual Save

Виртуальный метод записи в файл

virtual Load

Виртуальный метод чтения из файла

virtual Type

Виртуальный метод идентификации

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 