- ChartId
- Window
- Name
- NumPoints
- Attach
- SetPoint
- Delete
- Detach
- ShiftObject
- ShiftPoint
- Time
- Price
- Color
- Style
- Width
- Background
- Selected
- Selectable
- Description
- Tooltip
- Timeframes
- Z_Order
- CreateTime
- LevelsCount
- LevelColor
- LevelStyle
- LevelWidth
- LevelValue
- LevelDescription
- GetInteger
- SetInteger
- GetDouble
- SetDouble
- GetString
- SetString
- Save
- Load
- Type
CChartObject
Класс CChartObject является базовым классом для классов графических объектов чарта стандартной библиотеки MQL5.
Описание
Класс CChartObject обеспечивает всем своим потомкам возможность упрощенного доступа к функциям API MQL5.
Декларация
|
class CChartObject : public CObject
Заголовок
|
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>
|
Иерархия наследования
CChartObject
Прямые потомки
CChartObjectArrow, CChartObjectBitmap, CChartObjectBmpLabel, CChartObjectCycles, CChartObjectElliottWave3, CChartObjectEllipse, CChartObjectFiboArc, CChartObjectFiboFan, CChartObjectFiboTimes, CChartObjectHLine, CChartObjectRectangle, CChartObjectSubChart, CChartObjectText, CChartObjectTrend, CChartObjectTriangle, CChartObjectVLine
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Получает идентификатор чарта, которому принадлежит графический объект
|
Получает номер окна чарта в котором находится графический объект
|
Получает/устанавливает наименование графического объекта
|
Получает количество точек привязки
|
Наполнение
|
|
Привязывает графический объект чарта
|
Устанавливает параметры точки привязки
|
Удаление
|
|
Удаляет графический объект чарта
|
Отвязывает графический объект чарта
|
Перемещение
|
|
Относительное перемещение объекта
|
Относительное перемещение точки объекта
|
Свойства объекта
|
|
Получает/устанавливает временную координату точки объекта
|
Получает/устанавливает ценовую координату точки объекта
|
Получает/устанавливает цвет объекта
|
Получает/устанавливает стиль линии объекта
|
Получает/устанавливает ширину линии объекта
|
Получает/устанавливает флаг рисования объекта фоном
|
Получает/устанавливает флаг выбранности объекта
|
Получает/устанавливает флаг выбираемости объекта
|
Получает/устанавливает текст объекта
|
Получает/устанавливает текст всплывающей подказки объекта
|
Получает/устанавливает маску флагов видимости объекта
|
Получает/устанавливает приоритет графического объекта на получение события нажатия мышки на графике
|
Получает время создания объекта
|
Свойства уровней объекта
|
|
Получает/устанавливает количество уровней объекта
|
Получает/устанавливает цвет линии уровня
|
Получает/устанавливает стиль линии уровня
|
Получает/устанавливает ширину линии уровня
|
Получает/устанавливает значение уровня
|
Получает/устанавливает текст уровня
|
Доступ к функциям API MQL5
|
|
Получает значение свойства объекта
|
Устанавливает значение свойства объекта
|
Получает значение свойства объекта
|
Устанавливает значение свойства объекта
|
Получает значение свойства объекта
|
Устанавливает значение свойства объекта
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Save
|
Виртуальный метод записи в файл
|
virtual Load
|
Виртуальный метод чтения из файла
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации
|
Методы унаследованные от CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare