Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectCreateTime 

CreateTime

Obtiene la hora de creación de un objeto gráfico.

datetime  CreateTime() const

Valor de retorno

Hora de creación del objeto gráfico enlazado a la instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve 0.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::CreateTime  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- obtiene la hora de creación del objeto gráfico   
   datetime create_time=object.CreateTime();  
  }  