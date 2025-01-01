DocumentaciónSecciones
LevelsCount (Método Get)

Obtiene el número de niveles de un objeto gráfico.

int  LevelsCount() const

Valor de retorno

Número de niveles del objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve 0.

LevelsCount (Método Set)

Establece el número de niveles del objeto gráfico.

bool  LevelsCount(
   int  levels      // Número de niveles
   )

Parámetros

levels

[in]  El nuevo número de niveles del objeto gráfico.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si el número de niveles no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::LevelsCount
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CChartObject object; 
   //--- obtiene el número de niveles del objeto gráfico  
   int levels_count=object.LevelsCount(); 
   //--- establece el número de niveles del objeto gráfico  
   object.LevelsCount(levels_count+1); 
  } 