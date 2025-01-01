//--- ejemplo de CChartObject::LevelsCount

#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>

//---

void OnStart()

{

CChartObject object;

//--- obtiene el número de niveles del objeto gráfico

int levels_count=object.LevelsCount();

//--- establece el número de niveles del objeto gráfico

object.LevelsCount(levels_count+1);

}