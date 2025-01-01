DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosObjects ShapesCChartObjectTriangle 

CChartObjectTriangle

La clase CChartObjectTriangle facilita el acceso a las propiedades del objeto gráfico "Triángulo".

Descripción

La clase CChartObjectTriangle proporciona acceso a las propiedades del objeto "Triángulo".

Declaración

   class CChartObjectTriangle : public CChartObject

Título

   #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CChartObject

          CChartObjectTriangle

Métodos de la clase

Create

 

Create

Crea el objeto gráfico "Triángulo"

Entrada/salida

 

virtual Type

Método virtual de identificación

Ver también

Tipos de objetos, Objetos gráficos