DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficos 

Objetos gráficos

Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de las clases de objetos gráficos, así como descripciones de componentes relevantes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.

Las clases de objetos gráficos le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios programas personalizados (tanto scripts como asesores expertos).

Los objetos gráficos de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo del terminal, en la carpeta Include\ChartObjects.

Clase/Grupo

Descripción

CChartObject

Clase base de un objeto gráfico

Líneas

Herramientas del grupo "Lines"

Canales

Herramientas del grupo "Channels"

Herramientas de Gann

Clases del grupo "Gann"

Herramientas de Fibonacci

Clases del grupo "Fibonacci"

Herramientas de Elliott

Clases del grupo "Elliott"

Formas

Clases del grupo "Shapes"

Flechas

Clases del grupo "Arrows"

Controles

Clases del grupo "Controls"