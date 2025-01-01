Objetos gráficos

Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de las clases de objetos gráficos, así como descripciones de componentes relevantes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.

Las clases de objetos gráficos le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios programas personalizados (tanto scripts como asesores expertos).

Los objetos gráficos de la Librería Estándar MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo del terminal, en la carpeta Include\ChartObjects.