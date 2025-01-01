DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectTimeframes 

Timeframes (Get Method)

Obtiene las banderas de visibilidad de un objeto gráfico.

int  Timeframes() const

Valor de retorno

Banderas de visibilidad del objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve 0.

Timeframes (Método Set)

Establece las banderas de visibilidad de un objeto gráfico.

bool  Timeframes(
   int  new_timeframes      // Banderas de visibilidad
   )

Parámetros

new_timeframes

[in]  Nuevas banderas de visibilidad del objeto gráfico.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si las banderas de visibilidad no se pueden cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::Timeframes  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- obtiene los periodos del objeto gráfico   
   int timeframes=object.Timeframes();  
   if(!(timeframes&OBJ_PERIOD_H1))  
     {  
      //--- establece los periodos del objeto gráfico  
      object.Timeframes(timeframes|OBJ_PERIOD_H1);  
     }  
  }  