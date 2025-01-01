Timeframes (Get Method)

Obtiene las banderas de visibilidad de un objeto gráfico.

int Timeframes() const

Valor de retorno

Banderas de visibilidad del objeto gráfico enlazado a una instancia de la clase. Si no hay ningún objeto enlazado, devuelve 0.

Timeframes (Método Set)

Establece las banderas de visibilidad de un objeto gráfico.

bool Timeframes(

int new_timeframes

)

Parámetros

new_timeframes

[in] Nuevas banderas de visibilidad del objeto gráfico.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si las banderas de visibilidad no se pueden cambiar.

Ejemplo: