SetString

Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectSetString() cambia las propiedades de tipo string de la instancia de la clase gráfica. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Establecer el valor de la propiedad sin utilizar un modificador

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

string value

)

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.

value

[in] Valor nuevo de las propiedades string.

Establecer el valor de la propiedad indicando el modificador

bool SetString(

ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING prop_id,

int modifier,

string value

)

Parámetros

prop_id

[in] Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.

modifier

[in] Modificador (índice) de las propiedades string.

value

[in] Valor nuevo de las propiedades string.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede cambiar la propiedad string.

Ejemplo: