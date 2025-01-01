DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarObjetos gráficosCChartObjectSetString 

SetString

Facilita el acceso a las funciones del API MQL5 ObjectSetString() cambia las propiedades de tipo string de la instancia de la clase gráfica. Hay dos versiones distintas para llamar a esta función:

Establecer el valor de la propiedad sin utilizar un modificador

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,     // Identificador de la propiedad string
   string                        value        // Valor
   )

Parámetros

prop_id

[in]  Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.

value

[in]  Valor nuevo de las propiedades string.

Establecer el valor de la propiedad indicando el modificador

bool  SetString(
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_STRING   prop_id,      // Identificador de la propiedad string
   int                           modifier,     // Modificador 
   string                        value         // Valor
   )

Parámetros

prop_id

[in]  Identificador de las propiedades string del objeto gráfico.

modifier

[in]  Modificador (índice) de las propiedades string.

value

[in]  Valor nuevo de las propiedades string.

Valor de retorno

true - si se ejecuta correctamente, false - si no se puede cambiar la propiedad string.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CChartObject::SetString  
#include <ChartObjects\ChartObject.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObject object;  
   //--- establece el nuevo nombre del objeto gráfico   
   if(!object.SetString(OBJPROP_NAME,"MiObjeto"))  
     {  
      printf("Error al establecer la propiedad string %d",GetLastError());  
      return;  
     }  
   for(int i=0;i<object.LevelsCount();i++)  
     {  
      //--- establece la descripción de los niveles  
      if(!object.SetString(OBJPROP_LEVELTEXT,i,"Nivel_"+IntegerToString(i)))  
        {  
         printf("Error al establecer la propiedad string %d",GetLastError());  
         return;  
        }  
     }  
  }  