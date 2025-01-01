- Constantes de precio
- Métodos de alisamiento
- Líneas de indicadores
- Estilos de dibujo
- Propiedades de indicadores personalizados
- Tipos de indicadores
- Identificadores de tipos de datos
El número de los buffers de indicadores que se puede usar en un indicador personalizado no está limitado. Pero para cada array que se designa como búfer de indicador a través de la función SetIndexBuffer() es necesario indicar el tipo de datos que él va a almacenar. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.
|
Identificador
|
Descripción
|
INDICATOR_DATA
|
Datos para dibujar
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Colores
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Buffers auxiliares para los cálculos intermedios
Un indicador personalizado cuenta con una variedad de configuraciones para proporcionar una visualización y percepción convenientes. Estas configuraciones se realizan a través de asignación de las propiedades de indicador correspondientes usando las funciones IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() y IndicatorSetString(). Los identificadores de las propiedades del indicador se encuentran en la enumeración ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
INDICATOR_DIGITS
|
Precisión de dibujo de los valores del indicador
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
El alto fijo de la propia ventana del indicador (comando del preprocesador #property indicator_height)
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
Número de niveles en la ventana del indicador
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Color de la línea del nivel
|
color modificador - número de nivel
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Estilo de la línea del nivel
|
ENUM_LINE_STYLE modificador - número de nivel
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Grosor de la línea del nivel
|
int modificador - número de nivel
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
Mínimo fijo para ventana del indicador. La propiedad está disponible solo para la escritura por parte de la función IndicatorSetInteger()
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
Máximo fijo para ventana del indicador. La propiedad está disponible solo para la escritura por parte de la función IndicatorSetInteger()
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Mínimo de la ventana del indicador
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Máximo de la ventana del indicador
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Valor del nivel
|
double modificador - número de nivel
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo de la propiedad
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Nombre breve del indicador
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Descripción del nivel
|
string modificador - número de nivel
Ejemplos:
|
//--- indicator settings