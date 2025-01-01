Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos 3DCCanvas3DViewUpDirectionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
ViewUpDirectionSet
Establece la dirección del borde superior del fotograma en el espacio 3D.
void ViewUpDirectionSet(
Parámetros
&up_direction
[in] Dirección superior del fotograma en el espacio 3D.
Valor retornado
No.
Observación
El establecimiento de una nueva dirección con la ayuda de ViewUpDirectionSet() cambia la matriz de vista obtenida en ViewMatrixGet().
ViewUpDirectionSet() se usa junto con ViewTargetSet() para determinar la dirección de la mirada.