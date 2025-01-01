DocumentaciónSecciones
Establece la dirección del borde superior del fotograma en el espacio 3D.

void  ViewUpDirectionSet(
   const DXVector3  &up_direction      // dirección superior
   );

Parámetros

&up_direction

[in]  Dirección superior del fotograma en el espacio 3D.

Valor retornado

No.

Observación

El establecimiento de una nueva dirección con la ayuda de ViewUpDirectionSet() cambia la matriz de vista obtenida en ViewMatrixGet().

ViewUpDirectionSet() se usa junto con ViewTargetSet() para determinar la dirección de la mirada.