Renkus Gladiator é um robô de negociação automatizada que utiliza gráficos Renko para análise de tendências e emissão de ordens limit de compra e venda. Com a definição do tamanho do brick (box ou R), é possível determinar a quantidade necessária para confirmar a tendência de alta ou baixa, sem martingale e scalping.

Além disso, é possível configurar os stops como dinâmicos (com base no tamanho dos candles) ou fixos (com valores definidos de ganhos e perdas), bem como a posição das ordens limit.

O Renkus Gladiator permite configurar o número de minicontratos, saídas parciais e um sistema de trailing stop para garantir o lucro movendo o stop loss ou saindo do trade.

Além disso, o robô conta com um algoritmo de gerenciamento de risco (risk management) que trava os trades quando atingem limite diário de ganho ou limite diário de perda.

Para melhor performance, recomendamos alterar o parâmetro BR1 para BR. O robô pode operar em ativos como WIN (miniíndice), WDO (minidólar) na B3 ou em pares de moedas no Forex, como EURUSD, XAUUSD, GBPUSD, USDJPY, etc.

O Renkus Gladiator é especialmente recomendado para o timeframe M1, pois o Renko apresenta maior precisão nesse intervalo de tempo.

Os usuários podem personalizar o robô ajustando os parâmetros de entrada e saída para diferentes condições de mercado. Para aumentar a transparência, é possível fornecer estatísticas de rentabilidade e risco, bem como exemplos de backtesting ou resultados de negociação ao vivo para avaliar a eficácia do robô.