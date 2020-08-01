Opening Channel Cycles Fimathe desenha, de forma automática, um canal de abertura no gráfico e projeta a partir dele uma grade de ciclos do mesmo tamanho, com o gatilho de entrada, as zonas de take e a referencia de stop. Tudo colorido, com legendas, e controlado por um painel direto no gráfico. COMO FUNCIONA (em palavras simples): - Você informa a data e a hora da vela que abre o canal. - O indicador mede o canal usando as primeiras velas (a máxima e a mínima delas) e mostra o tamanho e