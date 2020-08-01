Animus

Robô Animus.

Animus é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Sua estratégia funciona exclusivamente no ativo WIN, apresentando uma ótima sequência de ganhos com suas duas operações diárias.

- Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA;

- Operações 100% day trade;

- O robô vai completamente configurado com os parâmetros da estratégia, pronto para realizar as operações diárias.


ATENÇÃO:

Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge.

Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de entrada".

Preferencialmente sempre ligue o robô antes das 9h.

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