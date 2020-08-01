Animus
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Arismario Verissimo NevesBus travel fiction writer, developer of robots for day trade and CEO of 3M Trader.
- Version: 1.5
- Updated: 1 August 2020
- Activations: 5
Robô Animus.
Animus é um robô para day trade em mini índice Bovespa. Sua estratégia funciona exclusivamente no ativo WIN, apresentando uma ótima sequência de ganhos com suas duas operações diárias.
- Negociação no ativo Mini Índice (WIN) na BM&F BOVESPA;
- Operações 100% day trade;
- O robô vai completamente configurado com os parâmetros da estratégia, pronto para realizar as operações diárias.
ATENÇÃO:
Tipo de conta: [x] Netting, [ ] Hedge.
Ativar o horário de funcionamento nos "Parâmetros de entrada".
Preferencialmente sempre ligue o robô antes das 9h.