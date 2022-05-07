Ze Trader B3 Robo

Zé Trader B3 Robô é o seu robô de negociação para a Bolsa Brasileira B3, operando miniíndice WIN e minidólar WDO, a partir de uma estratégia consistente baseada em indicadores técnicos relevantes.

Tendência: SAR Parabólico simples ou com cruzamento de média móvel.

Trigger: 2 médias móveis que podem ser configuradas em simples ou exponenciais, com sistema de trail de stoploss.

Filtro de entrada: Estocástico em limites de compra e venda.

Alvos e Stops: Fixos ou conforme valor do indicador ATR.

Ativos recomendados: mini-índice WIN, mini-dólar WDO.

Otimização padrão: WIN, M5.

PM para outras otimizações.

