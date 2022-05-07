Ze Trader B3 Robo
- Experts
- Renato Takahashi
- Version: 1.2
- Updated: 7 May 2022
- Activations: 20
Zé Trader B3 Robô é o seu robô de negociação para a Bolsa Brasileira B3, operando miniíndice WIN e minidólar WDO, a partir de uma estratégia consistente baseada em indicadores técnicos relevantes.
Tendência: SAR Parabólico simples ou com cruzamento de média móvel.
Trigger: 2 médias móveis que podem ser configuradas em simples ou exponenciais, com sistema de trail de stoploss.
Filtro de entrada: Estocástico em limites de compra e venda.
Alvos e Stops: Fixos ou conforme valor do indicador ATR.
Ativos recomendados: mini-índice WIN, mini-dólar WDO.
Otimização padrão: WIN, M5.
PM para outras otimizações.