Infinite B3 Trader é um robô de negociação na Bolsa Brasileira B3 (iBovespa) para negociar minicontratos futuros de miniíndice (WIN) e minidólar (WDO).

O robô utiliza a estratégia de mean reversal a partir das Bandas e Bollinger, que podem ser configuradas no período e no desvio padrão.

Ainda, o robô permite a configuração de funções adicionais, tais como:

- Takeprofit e Stoploss fixos.

- Takeprofit como opção pela média de Bollinger.

- Valor máximo de distância das bandas para ordens.

- Sistema de tradeout: pela média ou bandas, e também por fechamento ou extremos dos candlesticks.

- Sistema de preço médio: a partir de novas ordens, conforme número de ordens e distância do preço inicial.

- Sistema de trail: de acordo com volatilidade de Bollinger, alterando emissão de ordem e inabilitando trade out.

- Horários de funcionamento.

- Função daytrade (para não carregar ordens pro pregão seguinte).

- Meta diária: positiva ou negativa, em Reais (R$).

- Número de contratos.

- Seleção de apenas ordens de compra ou venda ou ambos.

- Magic number para rodar diversos robôs na mesma plataforma MT5.





Ativos recomendados: WIN (mini índice), WDO (mini dólar).

Timeframes recomendados: M5.

Configuração padrão: WIN, M5.