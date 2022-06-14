Infinite B3 Trader
- Experts
- Renato Takahashi
- Version: 1.5
- Updated: 14 June 2022
- Activations: 20
Infinite B3 Trader é um robô de negociação na Bolsa Brasileira B3 (iBovespa) para negociar minicontratos futuros de miniíndice (WIN) e minidólar (WDO).
O robô utiliza a estratégia de mean reversal a partir das Bandas e Bollinger, que podem ser configuradas no período e no desvio padrão.
Ainda, o robô permite a configuração de funções adicionais, tais como:
- Takeprofit e Stoploss fixos.
- Takeprofit como opção pela média de Bollinger.
- Valor máximo de distância das bandas para ordens.
- Sistema de tradeout: pela média ou bandas, e também por fechamento ou extremos dos candlesticks.
- Sistema de preço médio: a partir de novas ordens, conforme número de ordens e distância do preço inicial.
- Sistema de trail: de acordo com volatilidade de Bollinger, alterando emissão de ordem e inabilitando trade out.
- Horários de funcionamento.
- Função daytrade (para não carregar ordens pro pregão seguinte).
- Meta diária: positiva ou negativa, em Reais (R$).
- Número de contratos.
- Seleção de apenas ordens de compra ou venda ou ambos.
- Magic number para rodar diversos robôs na mesma plataforma MT5.
Ativos recomendados: WIN (mini índice), WDO (mini dólar).
Timeframes recomendados: M5.
Configuração padrão: WIN, M5.