Delta B3 ATR Renko Scalper

Delta B3 ATR Renko Scalper é um robô especialista para negociação na Bolsa Brasileira B3, em contratos de mini índice WIN e mini dólar WDO.

O robô é programado para utilizar os cálculos Renko como análise de tendência e também como sinal de entrada, podendo operar como scalper, emitindo diversas ordens ( CUIDADO com os lotes e número de ordens!).

O tamanho do Renko pode ser fixo ou variável de acordo com o indicador ATR (Average True Range), possibilitando maior dinamismo ao robô.

Os stops (takeprofit e stoploss) também podem ser configurados como fixos (pontos) ou variável de acordo com um fator do indicador ATR.

Pode-se configurar também o número de contratos, número de ordens simultâneas, horários de negociação, função daytrade que fecha as ordens ao final do horário estabelecido e função meta diária.

Robô otimizado para WIN, M1.

Conta recomendada: Hedge.

Ativos: miniíndice WIN e minidólar WDO.

Timeframes: M1.

