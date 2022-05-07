Delta B3 ATR Renko Scalper
- Experts
- Renato Takahashi
- Version: 1.3
- Updated: 7 May 2022
- Activations: 20
Delta B3 ATR Renko Scalper é um robô especialista para negociação na Bolsa Brasileira B3, em contratos de mini índice WIN e mini dólar WDO.
O robô é programado para utilizar os cálculos Renko como análise de tendência e também como sinal de entrada, podendo operar como scalper, emitindo diversas ordens ( CUIDADO com os lotes e número de ordens!).
O tamanho do Renko pode ser fixo ou variável de acordo com o indicador ATR (Average True Range), possibilitando maior dinamismo ao robô.
Os stops (takeprofit e stoploss) também podem ser configurados como fixos (pontos) ou variável de acordo com um fator do indicador ATR.
Pode-se configurar também o número de contratos, número de ordens simultâneas, horários de negociação, função daytrade que fecha as ordens ao final do horário estabelecido e função meta diária.
Robô otimizado para WIN, M1.
Conta recomendada: Hedge.
Ativos: miniíndice WIN e minidólar WDO.
Timeframes: M1.