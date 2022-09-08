InteligentMartingale

Este EA posue a opção de compra ou venda, você escolhe. Ele permanece sempre em operação, saindo de um com saldo positivo entra imediatamente na operação proxima. Não possui nenhuma estratégia de entrada com análise de mercado, apenas comprar ou vender a escolha do cliente. Ele tem um trunfo para operar martingale, Não se assuste com os resultados!! Se tiver um bom fundo de investimento usar pode usar essa ferramenta para ampliar o patrimônio. Teste muito este EA e compre sem MEDO. 
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