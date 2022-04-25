EA Snowball WIN

ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO:

Este EA foi projetado para operar tendências no IBOVESPA MINI, entretanto, é possível operar em qualquer ativo. A tendência é definida de acordo com relação preço e Média Móvel, totalmente configurável pelo usuário.

Uma tendência de alta se configura quando existem "X" barras acima da Média Móvel, que ainda não tenham tocado na Média Móvel. O mesmo vale para uma tendência de baixa, porém com as barras abaixo da Média Móvel.

Depois de "X" barras sem tocar a Média Móvel, no próximo toque, ocorrerá uma operação a favor da tendência, e se caso o mercado continue rompendo a Média Móvel o EA poderá fazer mais uma entrada a favor da tendência, configurando um preço médio.

GERENCIAMENTO DE RISCO:

a) IBOVESPA MINI: A movimentação mínima do  é de 1 tick. Cada tick equivale a 5 pontos. Caso o mercado se mova 1 tick e você esteja operando 1 contrato, o deslocamento financeiro será de R$ 1,00. Para um bom gerenciamento de risco aconselha-se utilizar uma margem operacional de R$ 750,00 para cada contrato que deseje operar.

b) ATIVOS EM GERAL: É necessário ter conhecimento do tick de cada ativo e de sua margem operacional para evitar incidentes com a alavancagem financeira.

PARÂMETROS DE ENTRADA:

Número mágico do robô: Digite qualquer número inteiro para diferenciar ordens e posições lançadas por um EA, caso esteja utilizando uma conta hedge com mais de um EA no mesmo ativo.

Lote da 1ª entrada: Quantidade de contratos para a 1ª entrada.

Vai ter reentrada: Selecione "SIM" para executar a 2ª entrada e "NÃO" para operar apenas com a 1ª entrada.

Lote da 2ª entrada: Quantidade de contratos para a 2ª entrada.

Pontos para a 2ª entrada: Digite a quantidade de pontos para executar a 2ª entrada caso o mercado vá contra sua posição.

Pontos para o Stop Loss: Digite a quantidade de pontos para o Stop Loss.

Pontos para o Take Profit: Digite a quantidade de pontos para o Take Profit.

Período da Média Móvel: Escolha o período da Média Móvel. O cálculo da média é realizado utilizando o valor do fechamento do candles.

Tipo da Média Móvel: Escolha o tipo da Média Móvel que deseje operar.

                        1- Simples: A Média Móvel Simples é a média do preço nos últimos "N" períodos.

                        2- Exponencial: A Média Móvel Exponencial confere mais importância aos preços mais recentes.

Qtd de candles acima ou abaixo da média: Escolha a quantidade de candles que devem ficar acima (tendência de alta) ou abaixo (tendência de baixa) da Média Móvel para que no próximo toque ocorra uma operação. Lembre-se, os candles válidos serão apenas do dia em execução. O EA não contabiliza candles do dia anterior para a execução das operações.

OTIMIZAÇÃO:

O usuário poderá utilizar os parâmetros de entrada para realizar otimizações por meio da plataforma Meta Trader 5.










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