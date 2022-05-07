Betovem B3 Robo Trader é um robô especialista em negociação na Bolsa Brasileira Bovespa B3, em contratos de miniíndice WIN e minidólar WDO.

O robô utiliza médias móveis para trigger dos sinais de entrada e média móvel também para filtro de tendência.

Também pode-se configurar um filtro de entrada de ordens a partir de análise de candlestick.

Os stops (takeprofit e stoploss) são fixos.

Pode-se também configurar lotes, em minicontratos, bem como função daytrade, horários de negociação e meta diária.

Robô otimizado para WIN, M1.

Conta recomendada: Hedge.

Ativos: mini dólar WDO, mini índice WIN.

Timeframes recomendados: M1.



