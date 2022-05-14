Alpha B3 Renko Trader

O Alpha B3 Renko Trader é um robô especialista para negociação no Bovespa B3 (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3.

O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise.

Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos.

O robô permite também a configuração de funções, tais como número de contratos a emitir ordem, quantidade máxima de ordens, magic number (diferencia um robô de outro na mesma conta), meta do dia para parar de emitir ordens e função daytrade (fecha as operações do dia) e configuração de horários.

IMPORTANTE: mudar o parâmetro Bolsa Brasileira: para BR.

Configuração WIN (miniindice): Dígitos: 0, Tamanho do tick: 5

Configuração WDO (minidolar): Dígitos: 3, Tamanho do tick: 0.5

Tipo de conta recomendada: Hedge.

Robô otimizado para WIN, timeframe M5.

