Alpha B3 Renko Trader
- Experts
- Renato Takahashi
- Version: 1.7
- Updated: 14 May 2022
- Activations: 20
O Alpha B3 Renko Trader é um robô especialista para negociação no Bovespa B3 (miniíndice e minidólar) que une a análise de candlesticks do gráfico Renko (calculado internamente, sem imagens gráficas) com a estratégia Alpha B3.
O robô permite configurar, para os sinais de entrada, o tamanho do brick do gráfico Renko, bem como um número de candlesticks para análise.
Além disso, você deve configurar os stops fixos, em pontos.
O robô permite também a configuração de funções, tais como número de contratos a emitir ordem, quantidade máxima de ordens, magic number (diferencia um robô de outro na mesma conta), meta do dia para parar de emitir ordens e função daytrade (fecha as operações do dia) e configuração de horários.
IMPORTANTE: mudar o parâmetro Bolsa Brasileira: para BR.
Configuração WIN (miniindice): Dígitos: 0, Tamanho do tick: 5
Configuração WDO (minidolar): Dígitos: 3, Tamanho do tick: 0.5
Tipo de conta recomendada: Hedge.
Robô otimizado para WIN, timeframe M5.