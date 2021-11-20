Ichimoku Ninja BR EA





*** Comece a negociar na bolsa brasileira de forma automática ***





O Ichimoku Ninja EA é um robô de negociação para Mini-Índice (WIN) e Mini-Dólar (WDO), negociados na bolsa brasileira Bovespa.

O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo, de acordo com sua dinâmica. Ainda, os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme valores fixos ou a Banda de Bollinger, de acordo com o período e o desvio padrão estabelecido. É possível configurar também um sistema de trail, conforme a dinâmica da Banda de Bollinger. Um percentual configurável pode ser estabelecido para o Stoploss. Um filtro de RSI pode ser configurado para evitar entradas em tendências opostas. É possível configurar os lotes de cada robô (número de contratos: 1, 2, 3, 100, 200...), bem como a definição de um número mágico possibilita o robô a validar as ações realizadas. Tem-se opção para configurar daytrade (abre e fecha no mesmo dia, independentemente dos stops), configurando um horário para inabilitar ordens. Além disso, pode-se configurar horário de início e término de negociação.

IMPORTANTE: para operar na bolsa brasileira, mude o comentário de BR1 para BR.

Bolsa Brasileira: BR

Robô otimizado para WIN, M1.

Tipo de conta recomendada: Hedge.



Símbolos recomendados: WIN e WDO (B3 iBovespa).

Timeframes recomendados: M1, M5, M15, M2, M30, H1