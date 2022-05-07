NOVIDADE!!! STOPS FIXOS, dando mais estabilidade ao robô e do jeito que você gosta!





CANGACEIRO B3 TRADER é um robô especializado para negociação na Bolsa Brasileira B3, em minicontratos de miniíndice (WIN) e minidólar (WDO).





O robô tem como característica a entrada em operações na tendência do mercado (alta ou baixa), de acordo com pontos de entrada (trigger) consistentes e que podem ser configurados para cada ativo e gerenciamento de riscos.

O robô Cangaceiro B3 Trader utiliza o indicador Estocástico e as Bandas de Bollinger como indicadores.

Um indicador Estocástico é utilizado como filtro de tendência, alta (bull) ou baixa (bear), podendo ser configurado para diferente timeframe do robô. Os valores limites referem-se ao ponto em que se inicia a tendência de alta e ao ponto em que se inicia a tendência de baixa.

Outro indicador Estocástico é utilizado como sinal de entrada (trigger), sendo configurado então quais pontos serão dadas ordens de compras (se abaixo do limite) e ordens de venda (se acima do limite). Ainda, é possível configura filtros para cruzamentos de K e D, bem como filtros de análise de candles (velas), podendo, quando habilitado, fazer trades apenas quando o candle é positivo ou negativo.

Um sistema de saída de trade pode ser habilitado e configurado de modo que se atingido os valores do Estocástico do sinal de entrada, o robô encerra as operações.

Os stops, alvo (takeprofit) e stoploss, são definidos conforme parâmetros do indicador Bandas de Bollinger, conferindo ao robô uma maior versatilidade aos movimentos do mercado.

Ainda, é possível configura o lote (número de contratos), bem como o número de ordens abertas, se é daytrade (fecha as operações do dia), bem como os horários de funcionamento do robô.

IMPORTANTE: para operar na bolsa brasileira, mude o comentário de BR1 para BR.

Bolsa Brasileira: BR

Otimização padrão: WIN, timeframe M1.

Tipo de conta recomendada: Hedge.

Ativos recomendados: WIN (Mini Índice) e WDO (Mini Dólar) - B3 Bovespa.

Timeframes recomendados: M1, M2, M5, M15, H1.