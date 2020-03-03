Nexus Trading Pro IA

🚀 NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA
Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5

🎯O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO
Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1:

✅ 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA
✅ 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional
✅ 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas

RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os dois!

🤖 PARTE 1: O ROBÔ DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
14 FILTROS INTELIGENTES DE ENTRADA (Todos configuráveis):
🎯 Filtros de Confirmação de Tendência:

[FILTRO 0] Stochastic Scalp (entrada em extremos) + Tendência Estocástica
[FILTRO 1] Média Móvel Externa (correlação com outro ativo)
[FILTRO 2] Correlação por Candle (Price Action multi-ativo)
[FILTRO 3] Continuidade de Candle MTF (multi-timeframe)
[FILTRO 4] Continuidade de Múltiplos Velas
[FILTRO 5] RSI com 6 condições configuráveis
[FILTRO 6] Médias Móveis Locais (tripla confirmação)
[FILTRO 7] MACD (cruzamentos e divergências)
📊 Filtros de Volatilidade e Proteção:

[FILTRO 8] Bandas de Bollinger (6 modos: toque, breakout, squeeze, retorno)
[FILTRO 9] ATR Dinâmico (SL/TP se adapta à volatilidade)
[FILTRO 10] Price Action Pura (4 padrões: Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Morning/Evening Star)
[FILTRO 11] Padrão 123 (Joe Ross - reversão de tendência)
[FILTRO 12] Cruzamento de Médias
[FILTRO 13] Pullback (entrada em retrações de rompimentos)
10 PROTEÇÕES AUTOMÁTICAS AVANÇADAS:
1️⃣ Zeragem Automática → Fecha ordem ao tocar extremidade da vela
2️⃣ TP Automático → Multiplica SL (2x, 4x, personalizado)
3️⃣ TP Dinâmico → Segue o SL quando ele se move
4️⃣ TP Conservador → Ajustes contra tendência usando MAs
5️⃣ Ponto de equilíbrio automático → Mover SL para entrada após X pontos de lucro
6️⃣ Trailing Stop Tradicional → Por pontos fixos
7️⃣ Trailing Stop Dinâmico → Segue extremidades dos candles
8️⃣ Fechamento Parcial Sistema 1 → Ordens LIMIT para múltiplos TPs
9️⃣ Fechamento Parcial Sistema 2 → PositionClosePartial em tempo real
🔟 Saídas Automáticas Personalizadas → Por MA, Estocástico ou ambos

🛡️ GERENCIAMENTO DE RISCO INSTITUCIONAL:
Risco Dinâmico por Trade → Calcular volume com base em % do saldo
Travamento Diário → Para após prejuízo ou lucro diário atingido
Proteção de rebaixamento → Fecha posições se rebaixamento ultralimite
Proteção de Lucro em USD → Obtenha lucros e para negociação automaticamente
Martingale/Gradiente → 10 níveis configuráveis ​​com volumes progressivos
⏰ SISTEMA DE EVENTOS:
Horários Personalizados → 2 sessões/dia configuráveis
Filtro de Sessões → Asiatica, Londres, NY, Overlap
Detector de Notícias Multirregional → EUA 🇺🇸 | Brasil 🇧🇷 | Europa 🇪🇺
Filtro de Spread → Bloqueia entradas com spread alto
Detecção Automática de Mercado → Forex/B3/Futuros/Cripto
🎮 PARTE 2: PAINEL DE TRADING PROFISSIONAL
26 BOTES INTERATIVOS:
📊 6 Botões de Volume Rápido:

Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6
🟢 COMPRA (8)

Compre a Mercado
Compra no Bid
Compra Pendente (Pare)
Fechar Todas as Compras
Cancelar Compra Pendentes
🔴 VENDA (8 botões):

Venda a Mercado
Venda sem Ask
Venda Pendente (Pare)
Fechar Todas as Vendas
Cancelar Pendentes Venda
⚡ AÇÕES GERAIS (4 botões):

Fechar TODAS as Posições
Posições do inversor
Ponto de equilíbrio em Todos
Ocultar/Exibir Painel
🎨 TRADING VISUAL COM MOUSE:

[Shift + Click] → Compra onde você clicar
[Ctrl + Click] → Venda onde você clicar
Preview visual antes de enviar ordem
Proteções aplicáveis (Breakeven, Trailing)
📊 PARTE 3: PAINEL DE INFORMAÇÕES EM TEMPO REAL
4 COLUNAS COM 25+ MÉTRICAS:

📈 Coluna 1 - Status Geral:

Tipo de Conta (DEMO 🟠 | REAL 🟢)
Símbolo Atual
Saldo | Equity | Margem Livre
Lucro Total | Lucro do Dia
Status do Robô (ATIVO/INATIVO)
Status do Mouse Trading
📊 Coluna 2 - Posições Abertas:

Total de Compras Abertas
Total de Vendas Abertas
Volume Total Comprado
Volume Total Vendido
Lucro/Prejuízo de Compras
Lucro/Prejuízo de Vendas
⏳ Coluna 3 - Ordens Pendentes:

Total de Pendentes Compra
Total de Pendentes Venda
Volume Pendente Compra
Volume Pendente Venda
🎯 Coluna 4 - Estatísticas:

Total de Ordens Hoje
Taxa de Acerto (Taxa de Vitória %)
Maior Lucro do Dia
Maior Prejuízo do Dia
Fator de Lucro
Drawdown real
🎨 Cores Dinâmicas:

🟢 Verde → Lucro | Posições Compradas
🔴 Vermelho → Prejuízo | Posições Vendidas
⚪ Branco → Neutro
🟠 Laranja → DEMONSTRAÇÃO
🟢 Lima → REAL
✨ DIFERENCIAIS ÚNICOS
✅ ÚNICO EA com Robot + Painel Operacional + Painel Info em 1 PRODUTO
✅ Universal → Funciona em QUALQUER corretora MT5 (HEDGE + NETTING)
✅ Multimercado → Forex, Índices, Ações, Commodities, Criptomoedas
✅ 26 Botões → Maior painel operacional do mercado
✅ 14 Filtros IA → Sistema de decisão mais completo disponível
✅ 10 Proteções → Gerenciamento de risco institucional
✅ Visualização de negociação → Opera com mouse (Shift/Ctrl + Clique)
✅ Detector de Notícias → 3 regiões (EUA, BR, UE)
✅ Ordens Múltiplas → Até 10 ordens simultâneas com TPs/Volumes diferentes
✅ Fechamento Parcial → 2 sistemas (LIMIT + PositionClosePartial)
✅ Mais de 150 Parâmetros → Customização total da estratégia
✅ 0 Erros de Compilação → Código profissional testado

🎯PARA QUEMÉ ESTE PRODUTO?
✅ Traders Iniciantes → Use o robô 100% automatizado
✅ Traders Experientes → Combine IA + decisão manual com o painel
✅ Scalpers → 14 filtros + trading visual otimizado para scalping
✅ Swing Traders → Proteções e filtros MTF para longas operações
✅ Gestores de Contas → Painel info completo + gerenciamento de risco
✅ Operadores B3 → Compatível com Mini Dólar, Mini Índice, Win, WDO

📞 SUPORTE E CONTATO
📧 E-mail: nexustradingpro@gmail.com
📱 Telegram: @NexusTradingPro
🌐 Site: nexustradingsolutions.com.br
💬 WhatsApp: +55 94 98138-6880

⚠️ AVISOS IMPORTANTES
Produto compatível APENAS com MetaTrader 5
Funciona em contas DEMO e REAL
Teste em conta DEMO antes de operar em REAL
Negociação envolve risco - operação com responsabilidade

Não garantimos lucros - resultados passados ​​não garantimos resultados futuros


🚀 ADQUIRA AGORA O SISTEMA MAIS COMPLETO DO MERCADO!

#RoboForex #TradingAutomatizado #MT5 #ExpertAdvisor #BoletaProfissional #AlgoTrading #ForexRobot #EAPremium

Recommended products
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
The S&P 500 Scalper Advisor is an innovative tool designed for traders who want to successfully trade the S&P 500 Index. The index is one of the most widely used and prestigious indicators of the American stock market, comprising the 500 largest companies in the United States. Peculiarities: Automated trading solutions:   The advisor is based on advanced algorithms and technical analysis to automatically adapt the strategy to changing market conditions. Versatile approach:   The advisor combine
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Experts
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - designed to open trades! This is a trading robot that uses special innovative and advanced algorithms to calculate its values, Your Assistant in the World of Financial Markets. Use our set of indicators from the SolarTrade Suite series to better choose the moment to launch this robot. Check out our other products from the SolarTrade Suite series at the bottom of the description. Do you want to confidently navigate the world of inves
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experts
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
Experts
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Intelligence Refined PrimeTrader EA is a sophisticated automated trading system built to deliver structured performance across changing market conditions. By blending multiple analytical engines into a single decision framework, it focuses on precision, adaptability, and disciplined execution. The system manages trades intelligently from entry to exit, applying protective logic and session-based control while keeping you informed through a clean, real-time information panel. De
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AU
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Added the ability to change the Lost size and make the EA the Lowest Price possible. If you buy it you will get support and future updates. Please support its evolution. This EA is plug-and-play. Aussie Precision is a time-sensitive Expert Advisor for MetaTrader 5, specifically designed for the AUD/USD currency pair. It is built to execute trades at predefined, controlled moments and is ideal for traders looking to automate high-precision entries based on timing. All time-based actions are align
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Disruptor Gold EA
Hanna Hryshchenko
Experts
That day changed everything. It started like any other — a latte, a European café, the scent of fresh pastries. Then I saw him: elegant, in a hurry, stepping into a sleek car. As he moved, something fell — a flash drive. It wasn’t ordinary. Heavy. Engraved: “R.D.” The car vanished. I picked it up, pressed a doorbell at the building he’d exited. Silence. I slipped it into my bag, sensing this was only the beginning. Hours later, at the airport, I remembered. On the plane, I opened it. One folder
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven will have a promotional launch price until December 8, 2025. This Expert Advisor adapts to any asset. It is universal. The Multi-Asset Scalper EA is a professional automated trading system developed for the MetaTrader 5 platform, designed for scalping operations on multiple assets simultaneously. Version 8.2 incorporates multi-timeframe technology with triple confirmation and integrated risk management. Technical Architecture 1. Intelligent Signal Sy
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Experts
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
ICT Judas
Mithlesh Kumar Mandal
Experts
ICT Judas stands as a revolutionary trading strategy, a beacon guiding traders through the intricate dance of the financial markets. Rooted in advanced AI technology and sophisticated calculations, this strategy has an uncanny ability to decipher the enigmatic moves of the Asian trading session and unlock the treasure chest of opportunities that awaits in the London session. While its default setting shines brightest on the US30, it's ready to unveil its potential on other pairs if you dare to
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Experts
LAUNCH PROMO: ONLY 34 9 $ instead of 990$! Only a few copies left at this promo price! Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live results low risk Live results high risk Welcome to STABILITY PRO :  One of the most advanced, stable, low risk grid systems on the market! This EA has been stress-tested over the full available history of the forex pairs that it uses. During these stress tests, the EA was profitable in every
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
Sun Bin SCF
Peat Winch
Experts
Sun Bin SCF is an Expert Advisor that identifies moments when market participants act in the same direction.  It observes recent price bars and volume to detect situations where buyers or sellers dominate together.  When a consistent crowd movement appears, the EA opens a trade in the same direction and manages it using pre-defined risk and exit rules. Main Features: - Crowd detection based on consecutive bars with similar direction. - Volume confirmation to avoid false signals in low-activity
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping is a fully automated Expert Advisor. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. The advisor needs a hedging account type Be careful i not sell EA or sets at telegram it scam. All settings free here at   blog .  IMPORTANT! Contact me immediately after the purchase to get instructions and a bonus! Real operation monitoring as well as my other products can be found here: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller General Recommendati
Buyers of this product also purchase
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Experts
Hello, traders! I am Quantum Queen , the crown jewel of the entire Quantum ecosystem and the highest-rated, best-selling Expert Advisor in the history of MQL5. With a proven track record of over 20 months of live trading, I’ve earned my place as the undisputed Queen of XAUUSD. My specialty? GOLD. My mission? Deliver consistent, precise, intelligent trading results — over and over again. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the set
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Each time the live signal grows with 10%, the price will be raised to keep Zenox exclusive and protect the strategy. Final price: $2999. Live Signal IC Markets Account, see the live performance for yourself as proof! Download user manual (English) Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conne
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% OFF 24 hours only. Sale ends November 29th. This will be the only sale for this product. Introducing Syna Version 4 - The World's First Agentic AI Trading Ecosystem I'm thrilled to unveil Syna Version 4, the forex trading industry's first true multi-EA agentic coordination system . This groundbreaking innovation allows multiple Expert Advisors to operate as a unified intelligence network across different MT5 terminals and broker accounts - a capability that has never existe
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone is not your average Expert Advisor. It combines years of research and asset management. Live: Remstone Club   ICMarkets   Darwinex Christmas discount : $1,750 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Since 2018 , my last company Armonia Capital provided the signal ARF to Darwinex, a FCA-regulated asset manager, raising 750K.  You can now find Remstone at Darwinex under Darwin VHR ! Master 4 asset classes with a single advisor! No promises
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1499$ very fast    +100 Strategies included and more coming! BONUS : At 999$ or higher price --> choose 5  of my other EA's for free!  ALL SET FILES COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA) met
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experts
AIQ Version 5.0 - Autonomous Intelligence Through Institutional Architecture The evolution from rule-based automation to genuine autonomous intelligence represents the natural progression of algorithmic trading. What institutional quantitative desks began exploring over a decade ago has matured into practical implementation. AIQ Version 5.0 embodies this maturation: sophisticated multi-model AI analysis, independent validation architecture, and continuous learning systems refined through extens
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Learning Machine + XGBoost Learning Model +112 Paid & Free AIs + Voting System + External & Editable Prompts) While most EAs on the market claim to use “AI” or “neural networks” but in reality only run basic scripts, Aria Connector EA V4 redefines what true AI-powered trading means. This is not theory, not marketing hype, it’s a direct, verifiable connection between your MetaTrader 5 platform and 112 real AI models, combined with a next-generation XGBoost engine, editab
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experts
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Precision trading for XAUUSD Live Signal Avalut X1 is a professional Expert Advisor for automated trading on XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. The system combines four complementary strategies in a single EA to handle varying market regimes. It is self-contained for MT5 and requires no external DLLs or third-party installers. Key features Four strategies in one EA: coordinated strategies that complement each other to address trend, range, and volatil
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experts
NEXUS – quantitative adaptive grid that evolves with the market NEXUS is a 100% automated system that builds rule combinations in real time, validates them out-of-sample , and only trades when it detects a statistical edge in a valid market context. Quick specifications System type: adaptive grid with OOS (out-of-sample) validation and environment filters (news, volatility, session/day and optional volume value areas). Instruments: major and cross Forex pairs (EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EUR
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Where Institutional Intelligence Meets Specialized Trading Since pioneering genuine AI integration in algorithmic trading, we have refined this approach through multiple market cycles, economic regimes, and technological evolutions. What began as our conviction that adaptive machine learning represents the natural progression of quantitative trading has become an industry direction. Version 11.0 marks our most sophisticated implementation yet. This is not AI as m
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experts
NorthEastWay MT5 it is a fully automated “pullback” trading system, which is especially effective in trading on popular “pullback” currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. Timeframe: M15 Base currency pairs: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD  Additional pairs: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD After buying EA, be sure to write to me in private messages, i will add
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experts
OrionXAU is an algorithmic trading system designed to operate on XAUUSD (Gold) and US100 / Nasdaq markets. It combines two distinct trading approaches (Scalping and Swing Trading) within a disciplined risk-controlled framework aimed at long-term stability. Primary Supported Markets • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq These markets represent the natural execution environment for OrionXAU. Dual Strategy Architecture 1. Scalping • Intraday intervention • Short market exposure • Optimized for small di
Super Gold Trend
Sugianto
Experts
Introducing the Super Gold Trend Expert Advisor (EA) Unlock the potential of trend-based breakout trading with Super Gold Trend , a powerful and intelligent Expert Advisor designed for trading XAUUSD (GOLD) . Built on a trend-following strategy and leveraging pending orders , this EA aims for precise entries by aligning with market liquidity, ensuring enhanced accuracy and profitability. Signal  |   Setfile Launch promo! Exclusive offer, only 10 spots available at current price! Next Price 1999
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Experts
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Xauron
Roberto Liguoro
Experts
XAURON EA – Smart Gold Breakout Expert Advisor XAURON is a Premium Gold Expert Advisor designed to capture explosive breakouts on XAU/USD using high-precision algorithms, dynamic protection and real-time adaptability to market conditions. LINK TO MYFXBOOK LIVE SIGNAL Trading performance can vary significantly depending on multiple factors, including: Broker conditions Execution speed and slippage Latency VPS quality Market conditions at the time of use Furthermore, it’s common to observe a
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Trading Strategy  live 4month After purchase, all my products will remain free for you forever. Download the settings file  Gold M1 | ECN Account: Compatible with any broker Jackal EA is based on a multi-layered and intelligent breakout strategy that combines advanced risk and profit management to adapt to market dynamics. 1. Breakout Trap Strategy Places two simultaneous pending orders in opposite directions: Buy Stop   above the current price Sell Stop   below the c
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Experts
Trade Bitcoin Like Never Before—Faster, Smarter, and More Profitable! Why Choose  Bitcoin Prince  EA ?  Lightning-Fast Execution— Built  for speed, it enters and exits trades at the optimal moment, ensuring you   never miss a profitable setup   again. Proven  Bitcoin-Specific  Strategy  – Unlike generic EAs, Bitcoin  Prince  EA  is  fine-tuned exclusively for BC/USD , adapting to Bitcoin's  unique volatility and liquidity. No Emotions, No Guesswork Our   advanced algorithm   removes human erro
Filter:
No reviews
Reply to review