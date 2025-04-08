Samurai Canarinho EA
- Experts
-
Renato TakahashiI´m an Automation Enginner and, since I´ve been presented to financial markets, get in love with expert advisors and with the great opportunity to help you make profit in Forex, mainly.
- Version: 1.0
- Activations: 20
*** Comece a negociar AÇÕES na bolsa brasileira de forma automática ***
O Samurai Canarinho EA é um robô de negociação para Ações na B3 - bolsa brasileira Bovespa.
O robô opera conforme tendência, com base no indicador Ichimoku Kinko Hyo, de acordo com sua dinâmica.
Os alvos de Takeprofit e Stoploss podem ser configurados conforme a Banda de Bollinger. É possível configurar também um sistema de trail, conforme a dinâmica da Banda de Bollinger. Um percentual configurável pode ser estabelecido para o Stoploss.
Um filtro de RSI pode ser configurado para evitar entradas em tendências opostas.
Também é possível configurar os lotes de cada robô (faz a conversão quando o lote é fracionário - menor ou igual a 99), bem como a definição de um número mágico possibilita o robô a validar as ações realizadas.
É possível configurar operações daytrade, abrindo e fechando ordens no mesmo dia conforme horário de término de negociações, independentemente de takeprofits e stoploss.
Ainda, configura-se hora e minutos de início e término de negociação.
IMPORTANTE: para operar na bolsa brasileira, mude o comentário de BR1 para BR.
Bolsa Brasileira: BR
Símbolos recomendados: qualquer ação brasileira iBovespa (PETR4, VALE3, B3SA3, BBAS3...).
Timeframes recomendados: M15, M30, H1