Grid Trend Pro 2

Grid Trend Pro v2.04: Piyasayla Mücadele Etmek Yerine Piyasaya Uyum Sağlayan Akıllı Algoritma

Kısa Açıklama: Sıradan Grid robotlarından farklı olarak Grid Trend Pro , sadece fiyat hareketine değil, aynı zamanda piyasanın Yönüne (Trend) ve Hızına (Volatilite) de odaklanır . Tescilli Dinamik ATR motoru ve çoklu giriş filtreleri ile en zorlu piyasa koşullarında bile sermayenizi koruyarak istikrarlı büyümeyi hedefler.

Neden Grid Trend Pro?

1. Devrim Niteliğindeki "Dinamik ATR" Grid Mimarisi Sakin piyasalarda aralıkları daraltarak kârı maksimize eder; piyasa agresif hale gelirse (haber, savaş, kriz) otomatik olarak grid aralıklarını genişletir.

  • Fark: Sabit ızgaralı robotlar ani düşüşlerde hesapları havaya uçururken, Grid Trend Pro mesafeyi genişleterek "nefes alır" ve güvenli bir çıkış noktası arar.

KRİTİK: Dinamik ATR Ayarları Nasıl Kalibre Edilir?

Bu robot akıllı bir "Dinamik ATR" motoruna sahip, ancak her enstrümanın (örneğin EURUSD ve Altın) çok farklı volatilite seviyelerine sahip olması nedeniyle kalibrasyon gerektiriyor.

Kalibrasyon neden gereklidir? Örneğin, EURUSD'nin ATR'si 0,0015 olabilirken, Altın (XAUUSD) 8,00 ile 50,00 arasında dalgalanabilir . Ayrıca, volatilite zamanla değişir; Altın'ın bir yıl önceki ATR'si bugünkünden farklıdır. Düşük volatiliteli bir paritede Altın ayarlarını kullanırsanız, robot piyasayı "her zaman sakin" olarak yanlış yorumlayacak ve grid aralıklarını çok dar tutarak düşüş riskini artıracaktır.

Mükemmel Kurulum İçin 3 Basit Adım:

  • Dikkat: Standart ATR Göstergesini grafiğinize sürükleyin (örneğin, XAUUSD H1).
  • Tanımlayın: ATR çizgisine bakın. Son dönemdeki En Düşük Değeri (sakin saatlerde) ve En Yüksek Değeri (dalgalı hareketler sırasında) not edin.
  • Yapılandırın:
    • Bu değerleri robotun Dyn ATR Düşük Değer ve Yüksek Değer girişlerine girin.
    • Daha sonra istediğiniz ızgara aralığını tanımlayın: Fiyat/para cinsinden Min Mesafe'yi (sakin piyasalar için) ve Max Mesafe'yi (agresif piyasalar için) ayarlayın.

 

2. Akıllı Giriş Filtreleri (Kör Giriş Yok!) Asla rastgele işlem açmaz. Piyasaya yalnızca MACD , Hareketli Ortalamalar (MA) , RSI ve ADX göstergelerinden gelen onayla girer.

  • Faydası: Zirvelerde ALIM, diplerde SATIM riskini en aza indirir. Trendle uyumlu hareket eder , tersine değil.

3. Günlük Sermaye Kalkanı (Sermaye Koruması) En kötü senaryolar için "Acil Durum Freni" içerir.

  • Günlük Kar Hedefi: Hedefe ulaşıldığında robotu durdurur ve karı sabitler.
  • Günlük Zarar Limiti: Günlük riskiniz belirlediğiniz yüzdeyi (örneğin %10) aşarsa işlemleri durdurur. Hesabın tükenmesini önler.

4. Esnek Kâr Yönetimi (Akıllı Sepet Kapatma) İşlemleri tek tek değil, bir "sepet" olarak yönetir. Kârlı işlemler, zarar eden işlemleri kapsar ve toplam bakiye hedefinize ulaşıldığında tüm sepet kapatılır.

Temel Teknik Özellikler:

  • Dinamik Lot Yönetimi: Sabit, Bakiye Tabanlı (Otomatik Lot) veya Martingale modları arasında seçim yapın.
  • Ani Çökme Koruması: Ani fiyat artışları sırasında (Spread genişlemesi) işlemleri dondurur.
  • Trend Tersine Çıkış: Trend aniden tersine dönerse piyasaya karşı mücadele etmez; ters sinyalde sepeti kapatarak anında zararı keser.

