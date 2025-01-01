- CSpreadBuffer
- CTimeBuffer
- CTickVolumeBuffer
- CRealVolumeBuffer
- CDoubleBuffer
- COpenBuffer
- CHighBuffer
- CLowBuffer
- CCloseBuffer
- CIndicatorBuffer
- CSeries
- CPriceSeries
- CIndicator
- CIndicators
Eine Gruppe von Basis- und Hilfsklassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen
Dieser Abschnitt enthält die Details der Arbeit mit der Gruppe von Basis- und Hilfsklassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen, und auch die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.
|
Klasse/Gruppe
|
Beschreibung
|
Klasse des Puffers von Spread-Geschichte
|
Klasse des Puffers von Balkeneröffnungszeit
|
Klasse des Puffers von Tick-Volumen von Balken
|
Klasse des Puffers von realen Balken-Volumen der Balken
|
Die Basisklasse des double-Datenpuffers
|
Klasse des Puffers von Balkeneröffnungspreisen
|
Klasse des Puffers von Hoch-Preisen von Balken
|
Klasse des Puffers von Tief-Preisen von Balken
|
Klasse des Puffers von Balkenschlusspreisen
|
Klasse des Puffers von technischen Indikator
|
Die Basisklasse für den Zugriff auf serielle Daten
|
Die Basisklasse für den Zugriff auf Preisdaten
|
Die Basisklasse des technischen Indikators
|
Eine Sammlung von technischen Indikatoren und Zeitreihen
|
