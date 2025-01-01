DokumentationKategorien
Eine Gruppe von Basis- und Hilfsklassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen

Dieser Abschnitt enthält die Details der Arbeit mit der Gruppe von Basis- und Hilfsklassen von technischen Indikatoren und Zeitreihen, und auch die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Klasse/Gruppe

Beschreibung

CSpreadBuffer

Klasse des Puffers von Spread-Geschichte

CTimeBuffer

Klasse des Puffers von Balkeneröffnungszeit

CTickVolumeBuffer

Klasse des Puffers von Tick-Volumen von Balken

CRealVolumeBuffer

Klasse des Puffers von realen Balken-Volumen der Balken

CDoubleBuffer

Die Basisklasse des double-Datenpuffers

COpenBuffer

Klasse des Puffers von Balkeneröffnungspreisen

CHighBuffer

Klasse des Puffers von Hoch-Preisen von Balken

CLowBuffer

Klasse des Puffers von Tief-Preisen von Balken

CCloseBuffer

Klasse des Puffers von Balkenschlusspreisen

CIndicatorBuffer

Klasse des Puffers von technischen Indikator

CSeries

Die Basisklasse für den Zugriff auf serielle Daten

CPriceSeries

Die Basisklasse für den Zugriff auf Preisdaten

CIndicator

Die Basisklasse des technischen Indikators

CIndicators

Eine Sammlung von technischen Indikatoren und Zeitreihen

