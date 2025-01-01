- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Insert
Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein.
|
bool Insert(
Parameter
element
[in] Wert des Elements ins Array einzufügen.
pos
[in] Die Einfügeposition im Array
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht eingefügt werden kann.
Hinweis
Das Element wird nicht ins Array hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayObj::Insert(CObject*,int)