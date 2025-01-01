DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayObjInsert 

Insert

Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein.

bool  Insert(
   CObject*  element,     // Element für Einfügen
   int       pos          // Position
   )

Parameter

element

[in]  Wert des Elements ins Array einzufügen.

pos

[in]  Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht eingefügt werden kann.

Hinweis

Das Element wird nicht ins Array hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.

Beispiel:

//--- example for CArrayObj::Insert(CObject*,int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- insert elements
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(new CObject,0))
        {
         printf("Insert error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }