Insert

Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein.

bool Insert(

CObject* element,

int pos

)

Parameter

element

[in] Wert des Elements ins Array einzufügen.

pos

[in] Die Einfügeposition im Array

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht eingefügt werden kann.

Hinweis

Das Element wird nicht ins Array hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.

Beispiel: