- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Load
Lädt Array-Daten aus einer Datei.
virtual bool Load(
Parameter
file_handle
[in] Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.
Hinweis
Beim Lesen Array-Elementen aus einer Datei wird die Methode CArrayObj::CreateElement(int) für jedes Element aufgerufen.
Beispiel:
//--- example for CArrayObj::Load(int)