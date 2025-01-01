Load

Lädt Array-Daten aus einer Datei.

virtual bool Load(

int file_handle

)

Parameter

file_handle

[in] Handle einer binären Datei, die mit der Funktion FileOpen(...) früher geöffnet wurde.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.

Hinweis

Beim Lesen Array-Elementen aus einer Datei wird die Methode CArrayObj::CreateElement(int) für jedes Element aufgerufen.

Beispiel: