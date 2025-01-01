Delete

Löscht ein Element an der angegebene Position des Arrays.

bool Delete(

int pos

)

Parameter

pos

[in] Position des gelöschten Elements im Array.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht gelöscht werden kann.

Hinweis

Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von gelöschten Elementen freigegeben.

Beispiel: