Delete
Löscht ein Element an der angegebene Position des Arrays.
bool Delete(
Parameter
pos
[in] Position des gelöschten Elements im Array.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht gelöscht werden kann.
Hinweis
Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von gelöschten Elementen freigegeben.
Beispiel:
//--- example for CArrayObj::Delete(int)