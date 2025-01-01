Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBasisklassenCIndicatorDeleteFromChart HandleStatusFullReleaseCreateBufferResizeBarsCalculatedGetDataRefreshMinimumMinValueMaximumMaxValueMethodDescriptionPriceDescriptionVolumeDescriptionAddToChartDeleteFromChart DeleteFromChart Löscht einen Indikator vom Chart. bool DeleteFromChart( const long chart, // Chart ID const int subwin // Index des Untenfensters ) Parameter chart [in] ID des Charts. subwin [in] Index des Unterfensters. Rückgabewert Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Indikator aus dem Chart nicht gelöscht werden konnte. AddToChart CIndicators