DeleteFromChart

Löscht einen Indikator vom Chart.

bool  DeleteFromChart(
   const long  chart,     // Chart ID
   const int  subwin      // Index des Untenfensters
   )

Parameter

chart

[in]  ID des Charts.

subwin

[in]  Index des Unterfensters.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Indikator aus dem Chart nicht gelöscht werden konnte.