Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDatensammlungenCArrayObjCreateElement 

CreateElement

Erstellt ein neues Element des Arrays an der angegebene Position.

bool  CreateElement(
   int  index      // Position
   )

Parameter

index

[in]  Die Position, in der Sie ein neues Element erstellen möchten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht erstellt werden kann.

Hinweis

Die Methode CreateElement(int) in der Klasse CArrayObject gibt immer false zurück und führt keine Aktionen aus. Falls erforderlich, sollte die Methode CreateElement(int) in der abgeleiteten Klasse implementiert werden.

Beispiel:

//--- example for CArrayObj::CreateElement(int)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   int        size=100;
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- fill array
   array.Reserve(size);
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      if(!array.CreateElement(i))
        {
         printf("Element create error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }
