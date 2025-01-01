- FreeMode
- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
CreateElement
Erstellt ein neues Element des Arrays an der angegebene Position.
|
bool CreateElement(
Parameter
index
[in] Die Position, in der Sie ein neues Element erstellen möchten.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht erstellt werden kann.
Hinweis
Die Methode CreateElement(int) in der Klasse CArrayObject gibt immer false zurück und führt keine Aktionen aus. Falls erforderlich, sollte die Methode CreateElement(int) in der abgeleiteten Klasse implementiert werden.
Beispiel:
|
//--- example for CArrayObj::CreateElement(int)