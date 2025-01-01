CreateElement

Erstellt ein neues Element des Arrays an der angegebene Position.

bool CreateElement(

int index

)

Parameter

index

[in] Die Position, in der Sie ein neues Element erstellen möchten.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht erstellt werden kann.

Hinweis

Die Methode CreateElement(int) in der Klasse CArrayObject gibt immer false zurück und führt keine Aktionen aus. Falls erforderlich, sollte die Methode CreateElement(int) in der abgeleiteten Klasse implementiert werden.

Beispiel: