CArray
CArray ist eine Basisklasse des dynamischen Arrays von Variablen.
Beschreibung
Klasse CArray wird für die Arbeit mit dem dynamischen Array von Variablen verwendet: Speicherzuweisung, Sortieren und die Arbeit mit Dateien.
Deklaration
|
class CArray : public CObject
Kopf
|
#include <Arrays\Array.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CArray
Direkte Ableitungen
CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Inkrement-Schritt der Arraygröße
|
Setzt den Inkrement-Schritt des Arraygröße
|
Erhält die Anzahl der Elementen im Array
|
Erhält die Anzahl der freien Array-Elementen, die ohne zusätzliche Speicherzuweisung verfügbar sind
|
Erhält die maximal mögliche Größe des Arrays ohne Neuzuweisung von Speicher
|
Erhält ein Zeichen der Sortierung des Arrays von bestimmten Variante
|
Erhält den Sortiertyp eines Arrays
|
Reinigungsmethode
|
|
Löscht alle Elemente des Arrays ohne Speicherfreigabe
|
Sortierung
|
|
Sortiert ein Array nach der Variante
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Save
|
Speichert Array-Daten in eine Datei
|
virtual Load
|
Lädt Array-Daten aus einer Datei