CArray

CArray ist eine Basisklasse des dynamischen Arrays von Variablen.

Beschreibung

Klasse CArray wird für die Arbeit mit dem dynamischen Array von Variablen verwendet: Speicherzuweisung, Sortieren und die Arbeit mit Dateien.

Deklaration

   class CArray : public CObject

Kopf

   #include <Arrays\Array.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

Direkte Ableitungen

CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

Step

Erhält den Inkrement-Schritt der Arraygröße

Step

Setzt den Inkrement-Schritt des Arraygröße

Total

Erhält die Anzahl der Elementen im Array

Available

Erhält die Anzahl der freien Array-Elementen, die ohne zusätzliche Speicherzuweisung verfügbar sind

Max

Erhält die maximal mögliche Größe des Arrays ohne Neuzuweisung von Speicher

IsSorted

Erhält ein Zeichen der Sortierung des Arrays von bestimmten Variante

SortMode

Erhält den Sortiertyp eines Arrays

Reinigungsmethode

 

Clear

Löscht alle Elemente des Arrays ohne Speicherfreigabe

Sortierung

 

Sort

Sortiert ein Array nach der Variante

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Save

Speichert Array-Daten in eine Datei

virtual Load

Lädt Array-Daten aus einer Datei

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

 