CArray

CArray ist eine Basisklasse des dynamischen Arrays von Variablen.

Beschreibung

Klasse CArray wird für die Arbeit mit dem dynamischen Array von Variablen verwendet: Speicherzuweisung, Sortieren und die Arbeit mit Dateien.

Deklaration

class CArray : public CObject

Kopf

#include <Arrays\Array.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CArray Direkte Ableitungen CArrayChar, CArrayDouble, CArrayFloat, CArrayInt, CArrayLong, CArrayObj, CArrayShort, CArrayString

Gruppen der Klassenmethode

Attribute Step Erhält den Inkrement-Schritt der Arraygröße Step Setzt den Inkrement-Schritt des Arraygröße Total Erhält die Anzahl der Elementen im Array Available Erhält die Anzahl der freien Array-Elementen, die ohne zusätzliche Speicherzuweisung verfügbar sind Max Erhält die maximal mögliche Größe des Arrays ohne Neuzuweisung von Speicher IsSorted Erhält ein Zeichen der Sortierung des Arrays von bestimmten Variante SortMode Erhält den Sortiertyp eines Arrays Reinigungsmethode Clear Löscht alle Elemente des Arrays ohne Speicherfreigabe Sortierung Sort Sortiert ein Array nach der Variante Eingabe/Ausgabe virtual Save Speichert Array-Daten in eine Datei virtual Load Lädt Array-Daten aus einer Datei