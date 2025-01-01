Klasse CiATR
CiATR ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Average True Range".
Beschreibung
Klasse CiATR bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Average True Range".
Deklaration
class CiATR: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Oscilators.mqh>
Vererbungshierarchie
CiATR
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Mittelungszeitraum
Erstellung
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
|
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription