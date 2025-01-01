DokumentationKategorien
Wandelt ENUM_MA_METHOD in eine Zeile um.

string  MethodDescription(
   const int  val      // Wert
   ) const

Parameter

val

[in]  Der Wert für Umwandlung.

Rückgabewert

Eine Zeile, die dem Wert der Enumeration ENUM_MA_METHOD entspricht.