Add

Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu.

bool Add(

CObject* element

)

Parameter

element

[in] Wert des Elements ins Array hinzuzufügen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht hinzugefügt werden kann.

Hinweis

Das Element wird nicht ins Array hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.

Beispiel: