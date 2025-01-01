- FreeMode
- Reserve
- Resize
- Clear
- Shutdown
- CreateElement
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Detach
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- Save
- Load
- Type
Add
Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu.
bool Add(
Parameter
element
[in] Wert des Elements ins Array hinzuzufügen.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht hinzugefügt werden kann.
Hinweis
Das Element wird nicht ins Array hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.
Beispiel:
//--- example for CArrayObj::Add(CObject*)