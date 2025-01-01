DokumentationKategorien
Add

Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu.

bool  Add(
   CObject*  element      // ein Element um hinzuzufügen
   )

Parameter

element

[in]  Wert des Elements ins Array hinzuzufügen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht hinzugefügt werden kann.

Hinweis

Das Element wird nicht ins Array hinzugefügt werden, wenn ein ungültiger Zeiger (zB NULL) als Parameter übergeben wird.

Beispiel:

//--- example for CArrayObj::Add(CObject*)
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add 100 arrays elements
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Add(new CObject))
        {
         printf("Element addition error");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- use array
   //--- . . .
   //--- delete array
   delete array;
  }