Klasse CiGator
CiGator ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Gator Oscillator".
Beschreibung
Klasse CiGator bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Gator Oscillator".
Deklaration
class CiGator: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
Vererbungshierarchie
CiGator
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Mittelungszeitraum von "Jaws"
Erhält den Versatz von "Jaws" entlang der Preisachse
Erhält den Mittelungszeitraum von "Teeth"
Erhält den Versatz von "Teeth" entlang der Preisachse
Erhält den Mittelungszeitraum von "Lips"
Erhält den Versatz von "Lips" entlang der Preisachse
Erhält den Mittelungsverfahren
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
Erstellung
Erstellt den Indikator
Datenzugriff
Erhält Daten des oberen Puffers.
Erhält Daten des unteren Puffers.
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription