DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBill Williams IndikatorenCiGator 

Klasse CiGator

CiGator ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Gator Oscillator".

Beschreibung

Klasse CiGator bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Gator Oscillator".

Deklaration

   class CiGator: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiGator

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

JawPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum von "Jaws"

JawShift

Erhält den Versatz von "Jaws" entlang der Preisachse

TeethPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum von "Teeth"

TeethShift

Erhält den Versatz von "Teeth" entlang der Preisachse

LipsPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum von "Lips"

LipsShift

Erhält den Versatz von "Lips" entlang der Preisachse

MaMethod

Erhält den Mittelungsverfahren

Applied

Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

Upper

Erhält Daten des oberen Puffers.

Lower

Erhält Daten des unteren Puffers.

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription