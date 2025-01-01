Klasse CSeries

CSeries ist eine Basisklasse für die Klassen vom Zugriff auf Seriendaten in der Standardbibliothek MQL5.

Beschreibung

Klasse CSeries bietet allen ihren abgeleiteten Klassen (Klassen von Zeitreihen und Indikatoren) den vereinfachten Zugriff auf die allgemeinen Funktionen API MQL5 für die Arbeit mit Seriendaten.

Deklaration

class CSeries: public CArrayObj

Kopf

#include <Indicators\Series.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CArray CArrayObj CSeries Direkte Ableitungen CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Gruppen der Klassenmethode

Attribute Name Erhält den Namen der Zeitreihe oder des Indikators BuffersTotal Erhält die Anzahl der Puffer von Zeitreihe oder Indikator Timeframe Erhält das Timeframe-Flag von Zeitreihe oder Indikator Symbol Erhält den Namen des Arbeitssymbols der Zeitreihe oder des Indikators Period Erhält Arbeitstimeframe von Zeitreihe oder Indikator RefreshCurrent Setzt/löscht das Flag von Daten-Aktualisierung. Datenzugriff virtual BufferResize Setzt die Größe der Puffer von der Zeitreihe oder Indikator Datenaktualisierung virtual Refresh Aktualisiert Daten von Zeitreihe oder Indikator PeriodDescription Konvertiert ENUM_TIMEFRAMES in einen String