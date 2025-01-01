Klasse CSeries
CSeries ist eine Basisklasse für die Klassen vom Zugriff auf Seriendaten in der Standardbibliothek MQL5.
Beschreibung
Klasse CSeries bietet allen ihren abgeleiteten Klassen (Klassen von Zeitreihen und Indikatoren) den vereinfachten Zugriff auf die allgemeinen Funktionen API MQL5 für die Arbeit mit Seriendaten.
Deklaration
|
class CSeries: public CArrayObj
Kopf
|
#include <Indicators\Series.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CSeries
Direkte Ableitungen
CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Namen der Zeitreihe oder des Indikators
|
Erhält die Anzahl der Puffer von Zeitreihe oder Indikator
|
Erhält das Timeframe-Flag von Zeitreihe oder Indikator
|
Erhält den Namen des Arbeitssymbols der Zeitreihe oder des Indikators
|
Erhält Arbeitstimeframe von Zeitreihe oder Indikator
|
Setzt/löscht das Flag von Daten-Aktualisierung.
|
Datenzugriff
|
|
virtual BufferResize
|
Setzt die Größe der Puffer von der Zeitreihe oder Indikator
|
Datenaktualisierung
|
|
virtual Refresh
|
Aktualisiert Daten von Zeitreihe oder Indikator
|
Konvertiert ENUM_TIMEFRAMES in einen String
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast