Klasse CSeries

CSeries ist eine Basisklasse für die Klassen vom Zugriff auf Seriendaten in der Standardbibliothek MQL5.

Beschreibung

Klasse CSeries bietet allen ihren abgeleiteten Klassen (Klassen von Zeitreihen und Indikatoren) den vereinfachten Zugriff auf die allgemeinen Funktionen API MQL5 für die Arbeit mit Seriendaten.

Deklaration

   class CSeries: public CArrayObj

Kopf

   #include <Indicators\Series.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

Direkte Ableitungen

CIndicator, CiRealVolume, CiSpread, CiTickVolume, CiTime, CPriceSeries

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

Name

Erhält den Namen der Zeitreihe oder des Indikators

BuffersTotal

Erhält die Anzahl der Puffer von Zeitreihe oder Indikator

Timeframe

Erhält das Timeframe-Flag von Zeitreihe oder Indikator

Symbol

Erhält den Namen des Arbeitssymbols der Zeitreihe oder des Indikators

Period

Erhält Arbeitstimeframe von Zeitreihe oder Indikator

RefreshCurrent

Setzt/löscht das Flag von Daten-Aktualisierung.

Datenzugriff

 

virtual BufferResize

Setzt die Größe der Puffer von der Zeitreihe oder Indikator

Datenaktualisierung

 

virtual Refresh

Aktualisiert Daten von Zeitreihe oder Indikator

PeriodDescription

Konvertiert ENUM_TIMEFRAMES in einen String

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast