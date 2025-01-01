Klasse CiAlligator
CiAlligator ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Alligator".
Beschreibung
Klasse CiAlligator bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Alligator".
Deklaration
|
class CiAlligator: public CIndicator
Kopf
|
#include <Indicators\BillWilliams.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CiAlligator
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält den Mittelungszeitraum von "Jaws"
|
Erhält den Versatz von "Jaws" entlang der Preisachse
|
Erhält den Mittelungszeitraum von "Teeth"
|
Erhält den Versatz von "Teeth" entlang der Preisachse
|
Erhält den Mittelungszeitraum von "Lips"
|
Erhält den Versatz von "Lips" entlang der Preisachse
|
Erhält den Mittelungsverfahren
|
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
|
Erstellung
|
|
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Pufferdaten der Linie "Jaws"
|
Erhält Pufferdaten der Linie "Teeth"
|
Erhält Pufferdaten der Linie "Lips"
|
Eingabe/Ausgabe
|
|
virtual Type
|
Virtuelle Identifizierungsmethode
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription