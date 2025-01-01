DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekIndikatorenBill Williams IndikatorenCiAlligator 

Klasse CiAlligator

CiAlligator ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Alligator".

Beschreibung

Klasse CiAlligator bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Alligator".

Deklaration

   class CiAlligator: public CIndicator

Kopf

   #include <Indicators\BillWilliams.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CIndicator

                      CiAlligator

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

JawPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum von "Jaws"

JawShift

Erhält den Versatz von "Jaws" entlang der Preisachse

TeethPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum von "Teeth"

TeethShift

Erhält den Versatz von "Teeth" entlang der Preisachse

LipsPeriod

Erhält den Mittelungszeitraum von "Lips"

LipsShift

Erhält den Versatz von "Lips" entlang der Preisachse

MaMethod

Erhält den Mittelungsverfahren

Applied

Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)

Erstellung

 

Create

Erstellt den Indikator

Datenzugriff

 

Jaw

Erhält Pufferdaten der Linie "Jaws"

Teeth

Erhält Pufferdaten der Linie "Teeth"

Lips

Erhält Pufferdaten der Linie "Lips"

Eingabe/Ausgabe

 

virtual Type

Virtuelle Identifizierungsmethode

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Methoden geerbt von der Klasse CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Methoden geerbt von der Klasse CIndicator

Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription