Clear

Löscht alle Elemente des Arrays ohne Speicherfreigabe.

void  Clear()

Rückgabewert

Nichts.

Hinweis

Wenn der Speicherverwaltungsmechanismus aktiviert ist, wird der Speicher von gelöschten Elementen freigegeben.

Beispiel:

//--- example for CArrayObj::Clear()
#include <Arrays\ArrayObj.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayObj *array=new CArrayObj;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- add arrays elements
   //--- . . .
   //--- clear array
   array.Clear();
   //--- delete array
   delete array;
  }