//--- example for CArrayObj::Clear()

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- add arrays elements

//--- . . .

//--- clear array

array.Clear();

//--- delete array

delete array;

}