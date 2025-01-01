DokumentationKategorien
GetData

Erhält das angegebene Element des angegebenen Indikator-Puffers. Um mit aktuellen Daten zu arbeiten, muss Refresh() vor der Verwendung aufgerufen werden.

double  GetData(
   const int  buffer_num,     // Puffernummer
   const int  index           // Index
   ) const

Parameter

buffer_num

[in]  Nummer des Indikator-Puffers.

index

[in]  Der Index des Elements vom Indikator-Puffer.

Rückgabewert

Gibt beim Erfolg den Wert zurück oder EMPTY_VALUE wenn Daten nicht erhalten werden konnten.

Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei einer Startposition und die Anzahl.

int  GetData(
   const int      start_pos,      // Position
   const int      count,          // Anzahl
   const int      buffer_num,     // Puffernummer
   double&        buffer[]        // Array
   ) const

Parameter

start_pos

[in]  Die Startposition vom Indikator-Puffer.

count

[in]  Die Anzahl der Elemente des Indikator-Puffers.

buffer_num

[in]  Nummer des Indikator-Puffers.

buffer

[in]  Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.

Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei dem Anfangszeit und die Anzahl.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // Anfangszeit
   const int       count,          // Anzahl
   const int       buffer_num,     // Puffernummer
   double&         buffer[]        // Array
   ) const

Parameter

start_time

[in]  Der Zeit des Anfangselements vom Indikator-Puffer.

count

[in]  Die Anzahl der Elemente des Indikator-Puffers.

buffer_num

[in]  Nummer des Indikator-Puffers.

buffer

[in]  Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.

Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei dem Anfangszeit und Endzeit.

int  GetData(
   const datetime  start_time,     // Anfangszeit
   const datetime  stop_time,      // Endzeit
   const int       buffer_num,     // Puffernummer
   double&         buffer[]        // Array
   ) const

Parameter

start_time

[in]  Der Zeit des Anfangselements vom Indikator-Puffer.

stop_time

[in]  Der Zeit des Endelements vom Indikator-Puffer.

buffer_num

[in]  Nummer des Indikator-Puffers.

buffer

[in]  Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.