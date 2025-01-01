GetData

Erhält das angegebene Element des angegebenen Indikator-Puffers. Um mit aktuellen Daten zu arbeiten, muss Refresh() vor der Verwendung aufgerufen werden.

double GetData(

const int buffer_num,

const int index

) const

Parameter

buffer_num

[in] Nummer des Indikator-Puffers.

index

[in] Der Index des Elements vom Indikator-Puffer.

Rückgabewert

Gibt beim Erfolg den Wert zurück oder EMPTY_VALUE wenn Daten nicht erhalten werden konnten.

GetData

Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei einer Startposition und die Anzahl.

int GetData(

const int start_pos,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parameter

start_pos

[in] Die Startposition vom Indikator-Puffer.

count

[in] Die Anzahl der Elemente des Indikator-Puffers.

buffer_num

[in] Nummer des Indikator-Puffers.

buffer

[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.

GetData

Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei dem Anfangszeit und die Anzahl.

int GetData(

const datetime start_time,

const int count,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parameter

start_time

[in] Der Zeit des Anfangselements vom Indikator-Puffer.

count

[in] Die Anzahl der Elemente des Indikator-Puffers.

buffer_num

[in] Nummer des Indikator-Puffers.

buffer

[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.

GetData

Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei dem Anfangszeit und Endzeit.

int GetData(

const datetime start_time,

const datetime stop_time,

const int buffer_num,

double& buffer[]

) const

Parameter

start_time

[in] Der Zeit des Anfangselements vom Indikator-Puffer.

stop_time

[in] Der Zeit des Endelements vom Indikator-Puffer.

buffer_num

[in] Nummer des Indikator-Puffers.

buffer

[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.