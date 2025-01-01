- Handle
- Status
- FullRelease
- Create
- BufferResize
- BarsCalculated
- GetData
- Refresh
- Minimum
- MinValue
- Maximum
- MaxValue
- MethodDescription
- PriceDescription
- VolumeDescription
- AddToChart
- DeleteFromChart
GetData
Erhält das angegebene Element des angegebenen Indikator-Puffers. Um mit aktuellen Daten zu arbeiten, muss Refresh() vor der Verwendung aufgerufen werden.
|
double GetData(
Parameter
buffer_num
[in] Nummer des Indikator-Puffers.
index
[in] Der Index des Elements vom Indikator-Puffer.
Rückgabewert
Gibt beim Erfolg den Wert zurück oder EMPTY_VALUE wenn Daten nicht erhalten werden konnten.
GetData
Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei einer Startposition und die Anzahl.
|
int GetData(
Parameter
start_pos
[in] Die Startposition vom Indikator-Puffer.
count
[in] Die Anzahl der Elemente des Indikator-Puffers.
buffer_num
[in] Nummer des Indikator-Puffers.
buffer
[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.
Rückgabewert
Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.
GetData
Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei dem Anfangszeit und die Anzahl.
|
int GetData(
Parameter
start_time
[in] Der Zeit des Anfangselements vom Indikator-Puffer.
count
[in] Die Anzahl der Elemente des Indikator-Puffers.
buffer_num
[in] Nummer des Indikator-Puffers.
buffer
[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.
Rückgabewert
Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.
GetData
Empfängt Daten aus dem Indikator-Puffer bei dem Anfangszeit und Endzeit.
|
int GetData(
Parameter
start_time
[in] Der Zeit des Anfangselements vom Indikator-Puffer.
stop_time
[in] Der Zeit des Endelements vom Indikator-Puffer.
buffer_num
[in] Nummer des Indikator-Puffers.
buffer
[in] Die Referenz an ein Array um die Daten zu platzieren.
Rückgabewert
Gibt Zahl der aus dem Puffer erhalten Indikatorwerte beim Erfolg zurück, ansonsten -1.