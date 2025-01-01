CArrayObj

CArrayObj ist eine Klasse des dynamischen Arrays von Zeigern auf Instanzen von CObject-Klasse und ihre geerbten Klassen.

Beschreibung

CArrayObj bietet die Möglichkeit mit einem dynamischen Array von Zeigern auf Instanzen von CObject-Klasse und ihre geerbten Klassen. Dies erlaubt mit mehrdimensionalen dynamischen Arrays von primitiven Datentypen und mit komplexen Datenstrukturen zu arbeiten.

Die Klasse erlaubt Array-Elementen hinzuzufügen/einzufügen/zu löschen, ein Array zu sortieren, in einem Sortierten Array zu suchen. Darüber hinaus sind Methoden für Arbeit mit einer Datei implementiert.

Es gibt bestimmte Arbeitseinzelheiten für die Klasse CArrayObj.

Deklaration

class CArrayObj : public CArray

Kopf

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CArray CArrayObj Direkte Ableitungen CIndicators, CSeries

Gruppen der Klassenmethode

Attribute FreeMode Erhält den Flag von Speicherverwaltung FreeMode Setzt den Flag von Speicherverwaltung Speicherverwaltung Reserve Reserviert Speicher, um die Größe des Arrays zu erhöhen Resize Setzt eine neue Größe des Arrays (kleinere) Shutdown Klärt ein Array mit vollständige Freigabe vom Arrary-Speicher (nicht seiner Elementen). Das Erstellen eines neuen Elements virtual CreateElement Erstellt ein neues Element des Arrays an der angegebene Position. Füllung Add Fügt ein Element am Ende des Arrays hinzu AddArray Am Ende des Arrays fügt Elementen aus einem anderen Array hinzu Insert Fügt ein Element in das Array an die angegebene Position ein InsertArray Fügt Elementen aus einem anderen Array ins angegebene Array beginnend mit der angegebenen Position ein AssignArray Kopiert Elementen aus einem anderen Array ins angegebenen Array Änderung Update Ändert ein Element an der angegebenen Position des Arrays Shift Verschiebt ein Element aus der angegebenen Array-Position an der angegebenen Verschiebung Löschen Detach Erhält ein Element an der angegebene Position und löscht es vom Array Delete Löscht ein Element an der angegebene Position des Arrays DeleteRange Löscht eine Gruppe von Elementen an der angegebene Position des Arrays Clear Löscht alle Elemente des Arrays ohne Speicherfreigabe. Zugriff At Erhält ein Element an der angegebene Position des Arrays Vergleich CompareArray Vergleicht ein Array mit einem anderen Array Operationen mit einem sortierten Array InsertSort Fügt ein Element in ein sortiertes Array ein Search Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist SearchGreat Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als das Muster ist SearchLess Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als das Muster ist SearchGreatOrEqual Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das größer als oder gleich dem Muster ist SearchLessOrEqual Sucht nach einem Element in einem sortierten Array, das kleiner als oder gleich dem Muster ist SearchFirst Sucht nach dem ersten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist SearchLast Sucht nach dem letzten Element in einem sortierten Array, das gleich dem Muster ist Eingabe/Ausgabe virtual Save Speichert Array-Daten in eine Datei virtual Load Lädt Array-Daten aus einer Datei virtual Type Erhält die Array-Typ-Identifikator.

Methoden geerbt von der Klasse CObject Prev, Prev, Next, Next, Compare Methoden geerbt von der Klasse CArray Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Arrays von abgeleiteten Klassen von CObject (einschließlich aller Klassen der Standard-Bibliothek) haben praktische Anwendung.

Betrachten wir zum Beispiel die Implementierung einer zweidimensionalen Anordnung:

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

#include <Arrays\ArrayObj.mqh>

//---

void OnStart()

{

int i,j;

int first_size=10;

int second_size=100;

//--- create array

CArrayObj *array=new CArrayObj;

CArrayDouble *sub_array;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- create subarrays

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=new CArrayDouble;

if(sub_array==NULL)

{

delete array;

printf("Object create error");

return;

}

//--- fill array

for(j=0;j<second_size;j++)

{

sub_array.Add(i*j);

}

array.Add(sub_array);

}

//--- create array OK

for(i=0;i<first_size;i++)

{

sub_array=array.At(i);

for(j=0;j<second_size;j++)

{

double element=sub_array.At(j);

//--- use array element

}

}

delete array;

}



Arbeitseinzelheiten

Die Klasse hat einen Mechanismus zur dynamischen Speicherverwaltung, so müssen Sie bei der Arbeit mit den Array-Elementen sehr vorsichtig sein.

Der Speicherverwaltungsmechanismus kann durch die Methode FreeMode(bool) aktiviert/deaktiviert werden. Der Speicherverwaltungsmechanismus ist standardmäßig aktiviert.

Dementsprechend gibt es zwei Möglichkeiten für die Arbeit mit der CArrayObj-Klasse:

1. Der Speicherverwaltungsmechanismus ist aktiviert. (Standard)

In diesem Fall übernimmt CArrayObj die Verantwortung für die Speicherfreigabe von Elementen nach der Entfernung aus dem Array. Das Programm des Benutzers soll nicht die Array-Elemente freigeben.

Anwendungsbeispiel:

int i;

//--- ein Array erstellen

CArrayObj *array=new CArrayObj;

//--- das Array mit Elementen einfüllen

for(i=0;i<10;i++) array.Add(new CObject);

//--- etwas tun

for(i=0;i<array.Total();i++)

{

CObject *object=array.At(i);

//--- Operationen mit dem Element

. . .

}

//--- das Array mit Elementen löschen

delete array;

2. Der Speicherverwaltungsmechanismus ist deaktiviert.

In diesem Fall übernimmt CArrayObj keine Verantwortung für die Speicherfreigabe von Elementen nach der Entfernung aus dem Array. Das Programm des Benutzers muss die Array-Elemente freigeben.

Anwendungsbeispiel: