Klasse CiVIDyA
CiVIDyA ist eine Klasse für Arbeit mit dem technischen Indikator "Variable Index Dynamic Average".
Beschreibung
Klasse CiVIDyA bietet die Erstellung, Konfiguration und Datenzugriff für den Indikator "Variable Index Dynamic Average".
Deklaration
class CiVIDyA: public CIndicator
Kopf
#include <Indicators\Trend.mqh>
Vererbungshierarchie
CiVIDyA
Gruppen der Klassenmethode
Attribute
Erhält den Zeitraum von Momentum
Erhält den Glättungszeitraum
Erhält den Versatz entlang der Preisachse
Erhält das Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle)
Erstellung
Erstellt den Indikator
|
Datenzugriff
Erhält Pufferdaten
|
Eingabe/Ausgabe
virtual Type
Virtuelle Identifizierungsmethode
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Methoden geerbt von der Klasse CIndicator
Handle, Status, FullRelease, Redrawer, Create, BufferResize, BarsCalculated, GetData, GetData, GetData, GetData, Minimum, MinValue, Maximum, MaxValue, Refresh, AddToChart, DeleteFromChart, MethodDescription, PriceDescription, VolumeDescription